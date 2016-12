Alice aux Pays des Merveilles s’invite au Pavillon des Canaux à Paris

Alice aux Pays des Merveilles a fasciné par ses décors et son univers onirique si bien que le film de Tim Burton parvient à dépasser le million de dollars au box office. À l’occasion de la sortie du deuxième opus, Alice de L’autre Côté du Miroir, en salle le 1 juin prochain, le Pavillon des Canaux en association avec Sinny & Ooko et Tim-Burton.net, se transforme en Pays Des Merveilles, univers imaginé par Lewis Carroll. Avec ses décors colorés et à l’effigie du film, le bar-restaurant a soigné les détails. Et si vous aussi vous passiez de l’autre côté du miroir pour rejoindre le Pays des Merveilles ?

Situé au 39 quai de la Loire dans le 19ème arrondissement, ce bar-restaurant parisien se prête parfaitement au thème avec son concept orignal. Le Pavillon des Canaux se présente comme une maison, dans laquelle on peut boire un verre ou manger dans chaque pièce. Prendre le thé dans une baignoire, déguster un cup cake dans un lit, rien n’est impossible. En plus de vivre une expérience insolite, des événements et activités sont proposés. Pour tout savoir, il faut consulter la programmation. Le Pavillon des Canaux se pare des couleurs d’Alice jusqu’au 17 juin. Ne soyez pas en retard, au risque de contrarier le lapin !