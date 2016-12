Arrow saison 5 : épisode 10, Un trailer sur Laurel pour le mid season premiere

L’épisode 9 d’Arrow saison 5,c’était un mort mais surtout un retour, celui de Laurel Lance ! Ce secret bien gardé jusqu’à sa diffusion a pas mal fait parler de lui et on attendait forcément un peu de nouveau là dessus. Et ce petit trailer répond à nos attentes parce qu’il est entièrement centré sur Laurel et comment Oliver et les autres vont vivre ce retour d’entre les morts complètement inattendu. Mais on apprend surtout que la Laurel que l’on voit n’est pas la vraie Laurel. En tout cas, elle a des pouvoirs soniques avec sa voix sans avoir besoin d’un appareil spécial et ça pose forcément des questions.

On peut supposer que ça soit la Laurel d’un autre univers, et probablement de Earth 2 si on veut coller avec l’intrigue actuelle de The Flash avec Flashpoint, les pouvoirs de Doctor Alchemy et l’apparition de Savitar. En tout cas, elle a l’air hostile et on peut supposer qu’elle soit Black Siren mais on croise les doigts pour que Laurel devienne ce qu’elle aurait toujours dû devenir, à savoir la partenaire dOliver Queen et de Green Arrow. Si vous en savoir plus là dessus, le comic book sur Green Arrow actuel fait un bon travail pour montrer la super dynamique entre les deux super héros.