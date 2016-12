Assassin's creed, le film : La malédiction persiste, la critique de la rédac

Si le réalisateur d’Assassin’s Creed parle déjà d'une suite, on aurait aimé que plus de soin soit apporté à ce premier opus. Sans être mauvais, ce film Assassin’s Creed n’est pas celui qui mettra fin à la malédiction des adaptations de jeux vidéo en film. On trouve quand même dommage qu’il n’arrive pas à rendre l’histoire de la licence d’Ubisoft claire, alors que le film Warcraft y arrivait, en ayant pourtant un background cent fois plus riche à inclure. Des pouvoirs de la pomme d’Eden à la fameuse phrase servant de credo aux Assassin’s, les explications sont souvent vagues et si vous voyez le film sans avoir touché à l’un des jeux, comprendre ses enjeux va devenir beaucoup plus compliqué.

Heureusement, la mémoire génétique et l’animus sont plutôt bien amenés pour ne pas perdre définitivement les spectateurs. On avait été prévenu à travers de nombreuses interviews avant le film que cette histoire serait beaucoup plus ancrée dans le présent que dans l’Espagne en pleine inquisition et ce n’est au final pas si gênant que ça, même si les meilleures scènes ont lieu dans le passé comme celle-ci par exemple. Bizarrement, le développement du personnage de Marion Cotillard, dans sa relation avec son père incarné par Jeremy Irons, est plus intéressant que celui du personnage principal de Michael Fassbender. Callum Lynch est au final un personnage un peu décevant et son passé pas forcément exaltant. Ajoutons à ce trio Maria, le personnage d’Ariane Labed, et au delà de ça, on n’a aucun affect pour le reste des personnages du film.

Le passé est beaucoup plus impressionnant

Callum Lynch dans le présent

Si le film a une grosse qualité, c’est qu’il est très beau et c’est un véritable plaisir visuel. Les chorégraphies de combat et le parkour sont très respectueuses du jeu vidéo et sont aussi cools à regarder. Mais malgré tous les efforts du casting principal, qui sont aussi à saluer, le scénario un peu confus et pas forcément captivant tire vraiment Assassin’s Creed vers le bas, en faisant un film visuellement agréable mais à l’intérêt assez faible. Si une suite est vraiment prévue, on espère un plongeon dans l’univers d’Assasin’s Creed qui ne se limite pas au visuel, mais quand on voit la difficulté du film à expliquer l’intérêt de la pomme d’Eden, qui est en plus de ça l’enjeu principal du film, on est forcément inquiets de l’introduction des anciens dieux et des hommes dans un film.