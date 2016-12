Batman, Daredevil, Superman, Star Wars... La minute comics #15

Ce mois de décembre annonce le début des prochains gros événements que ça soit chez Marvel ou chez DC Comics et qui seront plus des duels qu’autre chose avec Inhumans vs X-Men et Justice League vs Suicide Squad. C’est assez rare pour le signaler mais le Action Comics #969 était très sympa, se focalisant plus sur l’histoire et le passé de son méchant actuel, L’Call le godslayer, que sur Superman. Forcé de tuer au nom d’une justice préventive qu’il remet en doute, je me retrouve à avoir de la sympathie pour lui, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Le Detective Comics #946 valait aussi sa lecture, et Tynion IV est en forme dans l’écriture de ses dialogues et je suis captivé par les joutes verbales entre Batman et son équipe face aux membres du Victim Syndicate, des dommages collatéraux des combats de Bruce qui le considère comme responsable.

Superman est enfin intéressant

Le run des Green Lantern Corps est très bizarre en ce moment, surtout avec Hal Jordan dans ce qui semble être le paradis des Green Lanterns tombés au combat, avant d’être finalement ressuscité, mais c’est aussi le moment où il est le plus intéressant. Je suis content de voir que New Super-Man a réussi à trouver son rythme et rendre son histoire cool. Au début, je voyais vraiment ce comic book comme du fric facile pour DC Comics en espérant toucher le marché chinois potentiel avec un super héros chinois, mais j’apprécie les spécificités de ce nouveau Super-Man beaucoup plus avec ces deux derniers chapitres. Et je suis obligé de terminer avec Suicide Squad #8 qui ressuscite enfin Captain Boomerang qui m’avait bien manqué et qui prépare clairement le terrain pour Justice League vs Suicide Squad avec l’arrivée de Killer Frost dans l’équipe.

Un incroyable méchant

Du côté de chez Marvel, je ne remercierais jamais assez Charles Soule pour avoir créé le méchant Muse, absolument sadique, cruel et glauque, qui voit chacun de ses actes comme une œuvre d’art. Je suis presque triste de voir Daredevil l’arrêter et conclure cet arc scénaristique qui aura vraiment été top. Forcément, la sortie du chapitre 1 de IvX me parait incontournable ! Après l’épisode 0 de Inhumans vs X-Men, Marvel lance son nouveau gros événement et si j’ai appris à être méfiant avec ce genre de grosses histoires, le premier chapitre était plutôt cool et encourageant pour la suite. En pleine sortie de Rogue One, pas beaucoup de comics Star Wars à l’horizon, si ce n’est le chapitre 9 de Poe Dameron qui était quand même cool en arrivant à rendre C-3PO moins insupportable que d’habitude. Mais là où ces pages étaient vraiment géniales, c’est qu’on voit le droïde de protocole parler des dettes de Han Solo devant les deux groupes de bandits à qui il a emprunté de l’argent, et qu’on retrouvera dans Star Wars 7 quand le contrebandier est encerclé par deux bandes. Encore une fois, le droïde fout le bordel !