Découvrez les nouveaux posters de Batman Lego Movie !

L’homme chauve-souris ne revient pas qu’en chair et os ! Alors qu’on parle beaucoup de la production de Batman, qui démarrera au printemps avec Ben Affleck, on n’en oublie pas pour autant que le héros aura droit à son film LEGO. Et après le succès de La Grande aventure LEGO, on a hâte de voir ce que va donner le spin-off, qui sera sur nos écrans le 8 février prochain. À l’approche de la sortie du film, la Warner Bros a dévoilé une série de posters consacrés aux héros, à savoir Robin, Batman et Batgirl, mais aussi aux vilains. On vous laisse les découvrir !

Ces affiches donnent un bon aperçu de tous les personnages présents dans Batman Lego Movie, dont vous pouvez découvrir le trailer. Au casting, pour les voix originales, on retrouvera Will Arnett (Batman), qui avait déjà prêté sa voix au chevalier noir dans le film La Grande aventure LEGO, Michael Cera (Robin), Rosario Dawson (Batgirl), Zach Galifianakis (le Joker), Ralph Fiennes (Alfred) et Mariah Carey (le maire de la cité). Avec toutes ces images, on a de quoi patienter jusqu’à la sortie du film !