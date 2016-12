Il ne nous reste plus qu’un tout petit mois avant d’assister à la conclusion des aventures du Capitaine Flint et des autres pirates de Nassau avec la saison 4 de Black Sails. Et après le trailer officiel dévoilé à l’occasion du Comic Con de New York qui s’est tenu au début du mois d’Octobre et qui se focalisait sur toute la saison, la chaine Starz nous propose maintenant de découvrir les toutes premières minutes du season premiere, qui sera diffusé le 29 Janvier prochain, et qui mettent en scène James Flint (Toby Stephens) et John Silver (Luke Arnold).

On retrouve ainsi le légendaire capitaine pirate mentionnant un passage de la Bible à propos de deux frères qui en vinrent à s’affronter. Une comparaison avec les évènements de Nassau, où une grande partie des pirates ont à un moment ou un autre voulu en éliminer d’autres. Il fait ensuite part de ses peurs quant à l’alliance avec les anciens esclaves, qui pourrait s’effriter au moindre problème. L’occasion pour son second de lui faire une petite blague, sous-entendant qu’il n’a pas envisagé de le tuer depuis des mois. Et tout porte à croire que c’est lui qui maintiendra cette alliance nécessaire à leur survie à flots. Nous le saurons avec la saison 4 de Black Sails, que les showrunners abordaient il y a déjà quelques mois.