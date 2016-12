Bleach : De nouvelles infos sur le futur spin-off !

Bleach, ça n'est pas vraiment fini ! En août, on découvrait avec tristesse la fin des aventures d'Ichigo Kurosaki dans le chapitre final de Bleach qui a fait émerger une nouvelle génération de shinigami. Les critiques concernant l'arrêts du manga ont été nombreuses, les fans considérant que le dernier arc sur les quincy avait été bâclée. Mais voilà, alors que Bleach sera adapté en film live, le magazine japonais Weekly Shonen Jump a confirmé une très bonne nouvelle : deux romans spin-off sont actuellement en préparation ! Le premier sera écrit par Makoto Matsubara et sera centré sur le mariage entre Renji Abarai et Rukia Kuchiki. Il paraîtra le 27 décembre prochain.

Le second livre sera quand à lui écrit par Ryohgo Narita et Shūhei Hisagi. Shūhei se lancera dans un nouveau combat pour résoudre le mystère que Kaname Tōsen a laissé derrière lui. L'histoire va révéler plus de détails sur les quatre familles nobles, Le Roi des Âmes, les Arrancar et les Fullbringers. On espère donc que ces deux romans permettront aux fans d'obtenir des réponses sur les nombreux mystères laissés en suspens. Et après les livres, pourquoi pas voir débarquer une vrai suite en manga ?