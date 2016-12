Britney Spears : Morte dans un accident ? Sony Music victime d'un piratage

Alors que le légendaire George Michael a quitté ce monde il y a quelques heures, le monde de la musique vient de s'affoler encore une fois en moins de vingt-quatre heures. La raison ? La mort supposée de Britney Spears qui aurait eu un accident. En effet, le compte officiel Sony Music Global vient de tweeter « RIP Britney Spears 1981-2016 » et « Britney Spears est morte dans un accident, nous allons vous donner plus d'infos bientôt ». Si plusieurs fans ont déjà versé quelques larmes, il s'agit en réalité d'un piratage du compte Twitter du label de la star. Un hack pas très drôle pour tous ceux qui admirent l'interprète de "...Baby One More Time".

Les tweets piratés de Sony Global Music

Que l'on se rassure, Britney Spears n'est pas morte ! On ignore encore d'où provient le piratage du compte de Sony Music Global mais le(s) coupable(s) sera/seront sans aucun doute sévèrement puni(s). Et on espère que cela dissuadera d'autres personnes de faire ce genre de choses, même s'il est commun d'annoncer la fausse mort de célébrités ! Pour changer de sujet et revenir à des nouvelles plus positives, revoyez nos 30 albums préférés de l'année 2016 tout comme les 20 meilleurs clips avec Kanye West, Britney Spears, Beyoncé et d'autres.