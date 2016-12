Chance the Rapper & Jeremih : Merry Christmas Lil' Mama, une mixtape surprise dévoilée

Les guirlandes brillant dans la nuit, les pulls cousus par mémé, les cadeaux sous le sapins… noël approche à grand pas chers lecteurs. Quelques jours avant la date fatidique, Chance The Rapper (l’auteur d’une des meilleures chansons de 2016 selon NME) nous offre son présent en sortant la mixtape Merry Christmas Lil’ Mama en collaboration avec Jeremih. Au programme, dix chansons inédites du duo que vous pouvez déguster gratuitement. Est-ce que Chance The Rapper serait le vrai père noël ? Il y a de quoi se poser des questions avec cette sortie surprise… Cliquez sur play ci-dessous.

Tout comme pour sa mixtape Coloring Book, l’ambiance est chaleureuse dans ce nouveau projet. Les influences valsent entre le gospel, le r&b bien mielleux et du hip-hop qui reste soft. Même dans ses moments les plus dynamiques. En attendant les fêtes qui arrivent à grand pas : posez-vous sous votre couette, prenez votre chocolat chaud au marsmallow et sirotez-le avec amour en savourant Merry Christmas Lil’ Mama. En l’écoutant, vous comprendrez pourquoi Chance The Rapper a l’un des meilleurs albums de 2016 selon Pitchfork.