Charli XCX : De nombreuses informations sur son prochain album

Ça avance, et ça avance plutôt bien ! Après le succès de son deuxième album Sucker dont sont extraits les tubes planétaires "Break The Rules" et "Boom Clap", Charli XCX est vite retournée en studio afin de tester de nouvelles choses. De ces expérimentations est sorti l'ep Vroom Vroom en étroite collaboration avec le producteur SOPHIE. Et désormais, la chanteuse britannique est quasi prête à revenir avec un troisième opus dont le premier extrait est "After The Afterparty". Aujourd'hui, Charli XCX a accordé une interview à EW où elle divulgue de nombreuses informations qui devraient intéresser ses fans : « L'album est divisé en deux parties, une très pop et l'autre plus orienté club. Tout est pop, mais certains sons sont plus durs ou agressifs, et vous avez envie de prendre plus de drogues sur une partie que sur l'autre ».

« J'essaye toujours de faire de la pop music avec un truc en plus, et c'est pareil pour ce disque. J'ai l'impression que c'est la chose la plus universelle que j'ai faite, même si je l'ai faite avec un producteur underground comme SOPHIE », a déclaré Charli XCX. On peut donc s'attendre à de nouvelles chansons rythmées comme celles qu'elles dévoilent en live ces derniers temps ! Une surprise est également à prévoir sur l'album, en plus de la collaboration avec Lil Yachty sur "After The Afterparty" : « Il y a un invité sur l'album – je ne peux vraiment pas dire qui – mais je ne pense pas que les gens s'attendront à ça et je pense qu'ils seront très excités ». On a hâte de la retrouver !