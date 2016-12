Daft Punk obtient son premier numéro 1 au Billboard Hot 100

En vingt ans de carrière, les deux génies Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont livré de nombreux tubes sous leur pseudonyme bien connu du grand public : Daft Punk, qui pourrait être l'une des têtes d'affiche du Glastonbury en 2017. Que ça soit sur Homework ("Da Funk", "Around The World"), Discovery ("One More Time", "Aerodynamic", "Digital Love", "Harder, Better, Faster, Stronger"), Human After All ("Robot Rock", "Technologic") et Random Access Memories ("Get Lucky", "Lose Yourself To Dance", "Instant Crush"), tous les albums du duo français sont remplis de tubes qui ont fait leurs preuves à travers le monde. Pourtant, depuis tout ce temps, Daft Punk n'avait jamais réussi à classer l'un de ses singles en tête du Billboard Hot 100... jusqu'à aujourd'hui !

The Weeknd et Daft Punk en première position au Billboard Hot 100 avec "Starboy"

En effet, grâce à leur single "Starboy" qu'ils ont produit pour The Weeknd, les deux artistes décrochent leur tout premier numéro au Billboard Hot 100. Un exploit après toutes ces années ! Même si Thomas et Guy-Manuel ne cherchaient sans doute pas à hisser le titre en haut du classement américain, ils doivent être ravis que cela soit le cas. Après avoir squatté la deuxième place du Hot 100 pendant plusieurs semaines, "Starboy" vient finalement de détrôner "Black Beatles" de Rae Sremmurd. Bravo à tous les trois ! Si vous voulez un peu de changement, n'hésitez pas à écouter le remix de "Starboy" par Kygo.