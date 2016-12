Les vilains des séries Netflix/Marvel ont su nous convaincre ! Alors que les films du MCU sont critiqués pour leur absence de méchant emblématique et mémorable, les shows réussissent eux un tour de force à ce niveau si bien qu’une série solo sur le Punisher est en préparation. Sollicité par un fan sur Twitter, qui souhaiterait que Wilson Fisk ait droit à son spin-off, l’acteur Vincent D’Onofrio lui fait savoir qu’il serait partant pour incarner à nouveau le personnage dans sa propre série.

Grand méchant de la première saison de Daredevil, Fisk a impeccablement été interprété par Vincent D’Onofrio, qui en a fait un tueur impitoyable et un homme incompris. Même si les studios entendent le message de l’acteur, il se pourrait que le calendrier de Netflix ne permette pas de lancer la production d'une nouvelle série Marvel maintenant. Le service de vidéo à la demande a déjà commandé une nouvelle saison des shows Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil et prépare également Iron Fist, Punisher et The Defenders. Le Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio ne fera pas non plus son apparition dans Spider-Man Homecoming et devra donc encore patienter avant d'avoir son propre show !