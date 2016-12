"Death Stranding va être mon jeu vidéo préféré !" Interrogé par MCM.fr lors de sa venue à Paris pour inaugurer son exposition photo à Paris, Norman Reedus aka Daryl ne tarit pas d’éloge sur le prochain jeu vidéo de Kojima, dont la sortie est prévue pour 2019. Comme souvent avec le créateur de jeu vidéo japonais, le projet est aussi mystérieux que cryptique et forcément, ça captive ! Surtout quand il arrive à convaincre Norman Reedus et Mads Mikkelsen de bosser sur Death Stranding. L'acteur de TWD, qui est au cœur du projet depuis le début, déclare : "Hideo Kojima est génial, j’adore ce mec. Nous avions un projet avec Guillermo Del Toro, je l’ai donc rencontré à San Diego pour cet autre projet de jeu vidéo, qui n’a pas abouti. Mais Death Stranding est encore meilleur."

Si on a déjà eu droit à un trailer très étrange avec Mads Mikkelsen, en plus du trailer de l'E3 qui avait beaucoup fait parler, on ne sait strictement rien du projet. Norman Reedus avait déjà rencontré l'acteur de Hannibal avant de travailler sur ce jeu vidéo, dont il confie en connaître les grandes lignes : "Kojima m’a un peu parlé du script. Il est vraiment intelligent. J’en sais donc un peu sur le jeu mais il me laisse aussi dans l’inconnu. C’est un révolutionnaire." Donc même les acteurs impliqués dans le jeu sont laissés un peu dans le noir et ne connaissent que le strict nécessaire. Death Stranding est un véritable secret d'État et à la rédac’ de MCM.fr, les propos de l'acteur ne font qu’attiser notre curiosité !