DJ Snake Feat Justin Bieber & Sean Paul : "Let Me Love You", le remix inédit en écoute

Tandis qu'hier la rédaction de MCM.fr vous faisait découvrir le remix de "Let Me Love You" chanté par R.Kelly, aujourd'hui c'est encore une autre version qui fait son apparition sur la toile ! En effet, le tube de DJ Snake et Justin Bieber vient tout juste d'être revisité par le squatteur de hits par excellence : Sean Paul. Toujours dans tous les bons plans, le chanteur de dancehall s'est invité sur pas mal de titres à succès ces dernières années : "Cheap Thrills" de Sia, "Hair" des Little Mix, "What About Us" des Saturdays, "Luv" de Tory Lanez, "Rockabye" de Clean Bandit ou le plus vieux "Your Love" de Nicki Minaj... Il est sur tous les coups ! Et désormais on retrouve Sean Paul sur le tube "Let Me Love You".

Laissant toujours Justin Bieber assurer les refrains de "Let Me Love You", Sean Paul s'occupe en revanche de dynamiter les couplets avec son flow très particulier. Maintenant on en est sûrs, "Let Me Love You" est le tube dancefloor parfait avec sa présence qui ajoute un plus ! On aimerait également entendre la version intégrale de Selena Gomez qui avait elle aussi enregistré "Let Me Love You" avec DJ Snake. Peut-être que ça sera notre cadeau de Noël ? On croise les doigts. Si vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas à écouter le remix officiel de Zedd de "Let Me Love You".