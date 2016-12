DJ Snake Feat Justin Bieber : "Let Me Love You", le remix officiel de Zedd est disponible

Si cela fait plus d'un an que Justin Bieber a sorti sont très bon album Purpose, le chanteur canadien a trouvé d'autres moyens de faire l'actualité en 2016 ! En plus de son tube "Cold Water" avec Major Lazer et MØ dont vous pouvez revoir une performance acoustique chez Ellen DeGeneres, Justin Bieber a signé un autre des plus gros tubes de l'année : "Let Me Love You" avec DJ Snake. Récemment, l'artiste français s'était d'ailleurs décidé à dévoiler le clip en mode course-poursuite mais les fans avaient été déçus de ne pas y voir leur idole interpréter les paroles de "Let Me Love You" à l'écran. Vous avez trop écouté ce titre dans vos playlists et vous ne le supportez plus ? Ça tombe bien puisque Zedd vient de le remixer d'une façon totalement inédite !

Difficile de se souvenir de la version originale après avoir entendu ce remix composé par le jeune Zedd ! Entre ses sonorités orientales et ses effets électro façon Justice, "Let Me Love You" s'apprécie d'une façon totalement nouvelle grâce à Zedd. Si à la rédac on préfère bien sûr l'originale de DJ Snake, on est pas contre écouter ce remix qui emmène le titre vers d'autres horizons. Autre bonne nouvelle pour les fans de Justin Bieber : le chanteur donnera un concert en France très bientôt, découvrez où exactement !