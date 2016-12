DJ Snake Feat R.Kelly : "Let Me Love You", le remix en écoute

On garde le même tube, on change les interprètes ! Alors que la rédac de MCM.fr vous proposait d'écouter le remix de "Let Me Love You" de DJ Snake et Justin Bieber par le musicien Zedd il y a quelques jours, le tube planétaire connaît encore une nouvelle version. Si tout le monde attendait celle chantée par Selena Gomez (sortira-t-elle un jour ? !), aujourd'hui c'est R. Kelly qui reprend à sa façon le hit qui n'en finit plus de squatter les charts du monde entier. Sans plus attendre, on vous propose d'écouter ce remix de "Let Me Love You" chanté par R.Kelly.

Même si l'instrumentale de DJ Snake reste la même, la partie chant de R. Kelly est complètement différent de celui de Justin Bieber. A part le refrain resté indemne, le chanteur de R&B s'est pris le droit de modifier les couplets et les paroles pour le plus grand bonheur de ses fans. À la rédac, on était fans de la version originale chantée par Justin Bieber mais celle-ci ne nous dérange pas non plus ! Peut-être une prochaine version all-stars avec plein d'invités surprise ? Pourquoi pas. En attendant, revoyez le clip de "Let Me Love You" en mode course-poursuite.