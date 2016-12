Doctor Strange, Civil War 2, Suicide Squad... La minute comics #8

Avec un jour de retard à cause de la Toussaint, je reviens sur la semaine passée en comics. Après une domination de Marvel avec Iron Man, Doctor Strange et Thor dans la minute comics #7, les choses reviennent à l’équilibre entre les deux éditeurs de comics. Mais je commence quand même par le combo Captain America Steve Rogers #6 et Civil War II #6 parce qu’on peut voir les mêmes événements de différents points de vue et c’est plutôt intéressant, surtout quand Steve Rogers est directement concerné par la vision de sa mort. J’arrive enfin à accrocher à cette Civil War qui a vraiment eu du mal à démarrer et j’attends la suite. Comme d’habitude, je suis obligé de parler de Ms Marvel, qui pour son chapitre 12 s’offre une petite pause et rentre au pays, mais la super héroïne musulmane de Marvel est toujours aussi cool à suivre.

Forcément, cette semaine passée était aussi très marquée par Doctor Strange (j’ai même fait une liste de comics à lire) mais je retiendrais surtout Doctor Strange & the Sorcerers Supreme #1 qui réunit les Sorciers Suprêmes de différentes époques menés par Merlin l’enchanteur et le concept est amusant, surtout quand l’on voit l’Ancient One dans sa jeunesse rencontrer son élève. Puisque la série Darth Vader s’est terminé dans la minute comics #6, on se replie sur Star Wars #24, qui sans être aussi bon était agréable et annonce le meilleur pour la suite. C’était surtout l’occasion de voir un commando de Stromtroopers en action, qui représente une vraie menace, contrairement aux soldats de base qui n’ont jamais su viser dans les films. Je termine le volet Marvel en remerciant Tom King et Gabriel Hernandez Walta. Avec le chapitre 12 de Vision, ils m’ont convaincu que la série valait vraiment la peine alors que voir Vision construire une vie de famille avec sa femme et ses deux enfants androïdes ne m’emballait pas. Le résultat est finalement génial et super touchant.

Du côté de DC Comics, on peut toujours compter sur Batman pour nous offrir des bonnes lectures avec Detective Comics #943, qui fait une petite pause le temps de se concentrer sur les faiblesses et les peurs des membres de son équipe de choc et j’aime beaucoup le fait que Clayface soit devenu un gentil. Le premier chapitre de Batman Beyond commence bien mais j’attends la suite pour savoir si la série vaut vraiment le coup. Il aura fallu que Batman débarque dans Deathstroke #5 pour que la série soit vraiment cool. Le chapitre est drôle avec d’un côté Robin, prisonnier de Slade Wilson, qui enchaîne les punchlines et se fout de lui, et de l’autre Batman et la fille de Deathstroke qui travaillent ensemble. Je termine avec le chapitre 5 tendu de Suicide Squad, où Waller veut inclure le Général Zod dans la Suicide Squad, alors que tout le monde trouve que c’est une très mauvaise idée. L’avenir nous dira qui avait raison mais en attendant, la pression monte.