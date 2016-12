Marvel fait encore l’unanimité cette année ! Après Captain America 3 Civil War, le studio a introduit avec succès un nouveau héros sur grand écran, le Dr Strange, qui a battu des records au box-office. Si un second opus n’a toujours pas été annoncé, le scénariste Jon Spaihts fait savoir qu’il serait ravi de se retrouver à nouveau à l’écriture, lors d’une interview pour The Playlist : "Je pense que Marvel y serait réceptif. Tout à Holywood se fait en fonction des calendriers alors cela dépendrait de ce que je fais, mes disponibilités et celles des autres personnes qui travaillent sur le projet. J'imagine qu'il serait prêt à collaborer de nouveau, et je serais ravi de revenir pour le job."

Le scénariste a d’ailleurs déjà quelques idées pour une potentielle suite : "Dans tous les comics, nous avons exploré différents chemins. Il y a tant de moyens de parler de la sorcellerie. J’aimerais regarder un d’entre ceux-là. Mais ce serait vraiment de mettre en relation une école de magie avec un vilain, un antagoniste, et il y en d’amusants que j’aimerais le voir intégrer. C'est de cela qu'il s’agirait." Et il n’est pas le seul à vouloir un second opus, le réalisateur de Scott Derickson pense également déjà à un Doctor Strange 2 ! Il n’y a plus qu’à attendre un feu vert du studio.