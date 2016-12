Dragon Ball Super Chapitre 19 : L'allié de Zamasu, notre récap' !

Alors que l'arc Trunks du futur s'est achevé dans la série Dragon Ball Super diffusé chaque dimanche au Japon, le manga DBS ne raconte toujours l'histoire autour de l'ennemi Zamasu. Mais si on pourrait penser que le manga est inutile parce qu'en retard sur l'anime, c'est une grosse erreur ! Totoyarô, l'auteur du manga, choisit une voie très différente de celle de la série pour raconter l'histoire. Dans le chapitre 19 de DBS, Goku et Vegeta sont face à Black Goku. Ce dernier est très surpris de les voir et contrairement à l'anime, il n'est pas très serein. C'est Vegeta qui ouvre le bal, et il se transforme en Super Saiyan. Black l'imite très vite, et dévoile une forme pas vue à la TV. Le combat est équilibré mais Vegeta parle alors du Super Saiyan Blue à Black, et le provoque. Black avoue alors qu'il ne peut pas atteindre cette forme.

Le combat devient alors inégal, Vegeta étant beaucoup trop fort pour Black. Il lui explique que seul Goku peut utiliser son plein potentiel, un peu comme c'était le cas avec Ginyu sur Namek. Pendant ce temps Beerus et Whis sont dans l'univers 10 pour rencontrer Zamasu. Ils savent à propos de sa visite chez Zuno et le mettent devant le fait accompli. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand Shin débarque. Il est allé dans le futur avec sa Time Ring pour voir les agissements de Zamasu ! C'est logique, et on du mal à comprendre pourquoi l'anime n'a pas suivi cette voie. En apprenant ça, Zamasu révèle son vrai visage et attaque Shin. Mais Beerus intervient et le pulvérise !

Beerus détruit Zamasu !

Dans le futur, Trunks arrive près de Goku et le supplie d'achever Black le plus vite possible, car il a un mauvais pressentiment. Et là, Vegeta obéit à Goku et ne cherche pas à prendre son temps. Le fier saiyan a retenu la leçon du combat contre Cell, quand il n'avait pas su le tuer avant qu'il n'absorbe C-18. Sauf que c'est déjà trop tard. Vegeta balance un énorme Final Flash sur Black, mais ce dernier est sauvé par son allié : Zamasu. Shin l'a vu dans le futur, il y a donc bien deux Zamasu issus de deux timeline différentes. Franchement, le manga DBS est à la fois bien dessiné, dynamique et il va à l'essentiel. Un vrai bonheur de lecture ! L'auteur a d'ailleurs annoncé que dans un futur proche le manga repasserait devant l'anime, et c'est tant mieux !