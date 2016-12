Drake & Jennifer Lopez : Plus qu'une collaboration entre eux, en couple ?!

Drake aurait-il eu du mal à digérer sa rupture avec Rihanna ? Si les deux artistes ont squatté le sommet des charts toute l'année avec leurs tubes "Work" et "One Dance", ils filaient par la même occasion le parfait amour. Mais ça fait déjà quelques semaines que le couple Rihanna/Drake ne semble plus d'actualité... Alors que le rappeur semblait avoir jeté son dévolu sur Taylor Swift avec qui il aurait travaillé sur de nouvelles chansons en studio, on vous confirmait récemment une collaboration entre Drake et Jennifer Lopez. Et finalement il se passe plus de choses qu'on le croyait entre la bombe latine et le bad boy canadien ! En effet, Drake et Jennifer Lopez viennent d'officialiser leur relation de couple sur les réseaux sociaux.

Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

Une photo publiée par Jennifer Lopez (@jlo) le 27 Déc. 2016 à 23h38 PST

Sans dire un mot, Drake et Jennifer Lopez ont posté à quelques secondes près la même image sur leur compte Instagram respectif. Et inutile de mettre de légende quand on voit la position dans laquelle se trouvent les deux artistes ! On l'a compris, ils sont ensemble ! Si Rihanna a déjà arrêté de suivre Jennifer Lopez sur le réseau social (jalousie quand tu nous tiens), à la rédac de MCM.fr on est surtout curieux de savoir ce que va donner le couple Drake/JLo après leur sessions d'enregistrement en studio. On a hâte d'entendre les titres issus de leur relation ! En attendant, revoyez nos 100 meilleures chansons de l'année 2016 avec Drake, Rihanna, Sia, Frank Ocean...