Drake & Jennifer Lopez : Une collaboration confirmée entre les deux artistes

Une bonne nouvelle avant la fin de l'année ? Entre la sortie de son album Views (qui fait partie de notre classement des 30 meilleurs albums de 2016) et quelques featuring par-ci par-là, Drake n'a pas vraiment chômé ces derniers mois. Et alors qu'on pensait qu'il prendrait un repos bien mérité, le rappeur canadien a annoncé dans la foulée la sortie d'un autre projet, More Life, prévu pour début 2017 en même temps qu'il démarrera sa tournée mondiale : The Boy Meets World Tour. Et comme si ce n'était pas assez, on apprend maintenant que Drake travaille en ce moment-même sur de nouvelles chansons avec Jennifer Lopez. C'est une énorme surprise que les fans étaient loin d'imaginer !

???? <-------- Lotta those Une photo publiée par champagnepapi (@champagnepapi) le 11 Déc. 2016 à 3h48 PST

La bonne nouvelle vient d'être annoncée par le magazine People : Drake et J.Lo travaillent bien ensemble sur de nouvelles chansons en studio. On aurait dû s'en douter, les deux artistes ont été aperçus ensemble il y a une semaine comme le prouve l'image postée ci-dessus via le compte Instagram du rappeur canadien. Plusieurs rumeurs affirmaient que les deux chanteurs étaient en couple, mais elles étaient loin du compte ! On est curieux de voir ce que donnera leur travail en studio... Sans doute un ou plusieurs tube(s). En attendant, réécoutez le featuring "Both" entre Gucci Mane et Drake.