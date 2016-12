Drake, Rihanna, Sia, Frank Ocean... Les 100 meilleures chansons de 2016

C'est l'heure de faire le bilan ! Si l'année a été plus ou moins bonne pour le commun des mortels, il y a une chose qu'on ne peut nier en 2016 : l'actualité musicale n'a jamais été aussi abondante et palpitante à travers le monde. Que ça soit au niveau des albums (revoir nos 30 favoris avec Lady Gaga, Frank Ocean, Britney Spears) qu'au sujet des clips (revoir les 20 meilleurs de l'année avec Kanye West, Britney Spears, Beyoncé), tout le monde ou presque y a mis du sien. Entre Beyoncé qui a lâché Lemonade comme une bombe en avril (d'ailleurs "Sorry" et "Formation" font partie de nos chansons préférés de 2016 mais elles ne sont pas disponibles sur Spotify), Frank Ocean qui a fait son grand retour après quatre ans d'absence avec Blonde, Britney Spears qui s'est offert une résurrection inespérée avec Glory, Rihanna et son intime ANTI, Drake avec l'album de tous les records Views ou The Weeknd qui a libéré le monstre qui était en lui avec Starboy, on se souviendra longtemps de cette année. Découvrez les 100 meilleures chansons de 2016 tout de suite dans une playlist spécialement concoctée par nos soins.

En plus de quelques extraits de Lemonade et du sulfureux "Justin Bieber" de Pia Mia qu'on ne peut malheureusement pas intégrer dans notre playlist Spotify, de nombreux autres titres ont retenu notre attention en 2016. Difficile de tous les citer évidemment, c'est donc pour ça qu'on vous a tout mis dans notre playlist des 100 meilleures chansons de l'année ci-dessus. Parmi nos favoris que l'on vous conseille vraiment de découvrir (si ce n'est déjà pas le cas) dans cette longue liste : "3 Strikes" de Terror Jr, "Redbone" de Childish Gambino, "Self Control" qu'on retrouve sur l'incroyable album Blonde de Frank Ocean, "Change Your Mind (No Seas Cortes)" de Britney Spears, "All The Rage" d'Allie X, "Fever" de Carly Rae Jepsen, "Feel No Ways" de Drake, "Warm On A Cold Night" de Honne, "Not Ready" d'Elliphant, "Home" de Chelsea Lankes", "Dance 4 Eternity" de Kid Cudi, "Make It Work" de Majid Jordan, "Love You Now" de Oh, Be Clever ou "TALK" de Tifanny. Bonne écoute à tous !