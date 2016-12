Final Fantasy XV : La première MAJ importante est disponible !

Il y a quelques jours, le réalisateur de Final Fantasy XV annonçait des mises à jour pour le gameplay et l’histoire. Chose promise, chose due en ce 22 décembre car nous pouvons enfin télécharger le premier DLC majeur du jeu. Nous ne parlons pas seulement de correctifs concernant différents bugs, mais de contenu intéressant voire intrigant. La MAJ est séparée en deux parties distinctes : d’un côté il y a le contenu gratuit, de l’autre des ajouts uniquement disponibles avec Le Season Pass. Vous devrez télécharger les deux "pack de vacances" pour profiter de l’intégralité des nouvelles additions du jeu.

Les apports les plus notables des deux packs sont : Un mode new game plus qui vous permettra de recommencer le jeu en gardant vos compétences, des tenues, de nouvelles musiques disponibles en gagnant sous certaines conditions (une étoile sur l’attaque par exemple). Détenteur du Season Pass, vous pourrez dégoter des équipements exclusifs. L’addition la plus intrigante des deux packs est sans conteste "le passeport du carnaval Moogle Chocobo" qui nous permettra d’accéder à un événement in game fin janvier. Vivement l’arrivée de cette grande fête qui renforcera le côté haletant et fascinant de Final Fantasy XV.