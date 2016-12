Benjen Stark devrait être de retour dans les prochains épisodes ! Mystérieusement disparu au cours de la première saison de la série, le frère de Ned a fait son grand retour dans l’épisode 6 de la saison 6, pour voler au secours de Meera et Bran, et devrait revenir la saison prochaine. En effet, son interprète, Joseph Mawle, a été aperçu à Belfast, là où se déroule une partie du tournage des prochains épisodes de Game of Thrones saison 7. Il figure sur une photo partagée par des fans sur Instagram, aux côtés des acteurs Iain Glen et Kristofer Hivju.

Iain Glen (Jorah), Kristofer Hivju (Tormund), and Joseph Mawle (Benjen) with fans in Belfast! - {Via @sarah_ash_mawhinney} A photo posted by Game of Thrones (@got_updates) on Dec 16, 2016 at 8:25pm PST

L’apparition du personnage dans la saison précédente laissait la porte ouverte à son retour dans la suite. Lorsqu’on l’a quitté, il expliquait à son neveu Bran qu’il ne pouvait pas rejoindre le royaume des Sept Couronnes car il est devenu à moitié Marcheurs Blancs. Ces derniers sont incapables de franchir le Mur grâce à un puissant sortilège. Son retour signifie-t-il que le sort va être brisé ? Plusieurs théories vont en ce sens, en précisant que Bran pourrait l'avoir annulé lorsqu’il a été touché par le Roi des Marcheurs Blancs dans l’épisode 5 de la saison 6. Westeros va-t-il être en danger ? Daenerys et Jon Snow pourraient en tout cas s'allier dans la saison 7 de Game of Thrones contre toutes menaces !