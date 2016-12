George Michael : Le premier Carpool Karaoke historique avec James Corden à revoir

Depuis la rentrée, James Corden a débarqué sur notre chaîne pour un rythme quotidien des épisodes du Late Late Show (à chaque fois à J+1 de la diffusion US) ! Si le présentateur ne manque pas d'idées pour créer des sketchs en compagnie de ses invités, le segment le plus célèbre du show télévisé est sans aucun doute le Carpool Karaoke. Adele, Britney Spears, Justin Bieber, One Direction, Sia, Lady Gaga, Madonna plus récemment ou aussi Bruno Mars qui a repris tous ses tubes... C'est devenu un rituel pour les célébrités de monter en voiture aux côtés de James Corden ! Mais bien avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, le Carpool Karaoke était à l'origine un sketch tourné pour l'association caritative Comic Relief en compagnie du premier invité historique : George Michael dont on a tristement appris le décès hier. Pour lui rendre hommage, on vous propose de revoir les débuts du Carpool Karaoke ici !

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) 25 décembre 2016

Loin du format actuel, cet ersatz du Carpool Karaoke réunit malgré tout les ingrédients qui ont fait son succès : en voiture, James Corden et George Michael se font des blagues et se racontent des anecdotes tout en reprenant l'un des tubes de Wham ! : "I'm Your Man". Un bon moment que le présentateur n'oubliera sans doute jamais ! James Corden a d'ailleurs rendu hommage au chanteur décédé via son compte Twitter (ci-dessus). Pour tous les fans de George Michael, MCM rendra hommage demain matin à l'artiste en diffusant ses plus grands tubes de 7h à 9h20 et ensuite vous pourrez le retrouver dans un TOP STAR spécial le soir de 21 h à 00h. À ne pas manquer !