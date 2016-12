George Michael mort, les 12 chansons les plus iconiques de sa carrière

Avec la mort de George Michael qui a été annoncée hier, c'est toute une génération qui se retrouve en deuil aujourd'hui. Né à Londres dans les années 60, Georgios Kyriacos Panayiotou (de son vrai nom) a goûté à la gloire pour la première fois en 1984 grâce au succès des titres "Wake Me Up Before You Go-Go" et "Last Christmas" de son groupe Wham !. Après cela, les tubes se sont vite enchaînés en même temps que le chanteur lance sa carrière solo. Si le chanteur d'origine grecque connaîtra comme beaucoup une traversée du désert dans sa carrière dans les 90's, il sera à nouveau aimé du grand public en 2004 avec le disque Patience. Avant de nous quitter tristement ce 25 décembre 2016 à l'âge de 53 ans, l'artiste travaillait sur un nouvel album – qui on l'imagine ne verra pas le jour - avec le producteur Naughty Boy.

« C'est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que nos fils, frère et ami bien-aimé vient de nous quitter paisiblement dans sa maison durant la période de Noël. La famille demande que son intimité soit respectée durant ce moment difficile et éprouvant. À ce stade, aucun autre commentaire ne sera fait », voilà ce qu'a déclaré son manager Michael Lippman. Pour toute une génération qu'il a inspirée, George Michael restera une icône absolue de la pop culture et un sex symbol à jamais pour sa musique, sa liberté d'expression, ses controverses, ses looks et évidemment son talent. Entre "Faith", "Club Tropicana", "Jesus To A Child", on vous propose de revoir les 12 chansons les plus iconiques de sa longue carrière tout de suite. Bien entendu, MCM rendra hommage à la légende dès demain matin de 7h à 9h20 avec ses plus grands tubes et le soir retrouvez un TOP STAR dédié entièrement à George Michael de 21h à 00h !