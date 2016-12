L'actrice Scarlett Johansson débarquera sur nos écrans le 29 mars 2017 dans la peau du cyborg Major. Dans le premier trailer consacré à Ghost in the Shell, la comédienne a su nous convaincre dans le rôle principal et à la rédac’ de MCM.fr, on est donc très curieux de voir l’adaptation cinématographique occidentale des films d'animation japonais. Pour nous faire patienter encore quelques mois, les studios ont dévoilé une nouvelle bande-annonce, qui est, une fois de plus, très intéressante visuellement.

Ces nouvelles images incroyables nous viennent du Japon et nous permettent d’avoir un meilleur aperçu du casting en action. On peut notamment y voir, en plus de Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Pilou Asbaek et Juliette Binoche, qui incarne la créatrice du cyborg Major, le Dr. Ouelet. Le film live, réalisé par Rupert Sanders, continue de nous rassurer avec ses trailers et les premières minutes de Ghost in The Shell ont même été dévoilées. Paramount semble avoir confiance en son long-métrage et devrait nous réserver de bonnes surprises !