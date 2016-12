Justice League : Batman, The Flash et Wonder Woman sur une nouvelle image

On sent qu’un nouveau trailer de Justice League arrive bientôt ! On a eu droit aujourd’hui à une nouvelle image du film assez belle et il y a de fortes chances pour que la scène dont elle est issue soit présente dans la bande annonce. On aura bien sûr la réponse qu’au moment de la sortie mais ça ne nous empêche d’admirer cette photo de The Flash, Batman et Wonder Woman. Forcément, c’est surtout l’occasion de voir en détails l’armure de combat de Barry Allen, y compris ses pieds, qui n’avaient pas forcément été montrés clairement jusqu’à maintenant. On repère aussi facilement toutes les petites améliorations sur la tenue de Batman, qui a l’air beaucoup plus blindée qu’avant.

Le trio est surpris

Pour Wonder Woman pas vraiment de changements, à part le fait que les couleurs ont l’air plus claires, mais c’est peut-être la photo très lumineuse qui donne cet effet. L’autre élément qui intrigue sur cette photo, c’est bien sûr le regard des trois super héros vers le ciel. Est-ce que cette scène serait celle du retour de Superman en volant ? Il se peut aussi que ça soit l’arrivée du grand méchant, beaucoup plus grand qu’un être humain normal. On dirait en tout cas qu’il y a eu un combat puisque le bouclier de Diana est par terre et l’armure de Barry est endommagée au niveau de la cuisse. En tout cas, ils ont l’air surpris, à part Batman l’éternel impassible. En tout cas, le Cyborg de Ray Fisher pour Justice League est le grand absent de cette petite photo