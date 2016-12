Place au décryptage ! Hier, on a eu droit à une nouvelle image de Justice League, sur laquelle apparaissent Batman, The Flash et Wonder Woman. Si celle-ci nous donnait un meilleur aperçu des costumes des héros, elle laisse aussi penser qu’ils devront faire face à une redoutable menace. Ayant visité le set, le site comicbook.com rapporte que cette photo a été prise dans la "Ventilation’s Tower", qui se trouve sur l'île Stryker, et devrait être extraite d'une scène pleine d'action. Le Commissaire Gordon va y envoyer les super-héros, qui découvrirons un nid de paradémons.

La scène qui se cache derrière cette photo !

En sous-effectif face à ces redoutables créatures, les trois justiciers pourront grimper à bord du Crawler de Batman, équipé de nombreuses armes, pour les combattre. Ils vont se diriger à l’intérieur d’un tunnel, plein de monstres qui tentent d'’en sortir, jusqu’à terminer leur course dans l’eau. Il se pourrait d'ailleurs que les trois justiciers se trouvent sur le Crawler inondé sur cette photo. Aquaman apparaîtra-t-il à ce moment-là ? Le très attendu trailer de Justice League pourrait nous apporter la réponse et nous éclairer sur cette scène.