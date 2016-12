Il lève le pied ! Suite à l’accueil mitigé du public de Batman vs Superman et de Suicide Squad, qui aura droit à une suite et des spin-offs, des changements ont dû s’opérer en coulisses. Geoff Johns et Jon Berg ont désormais un rôle plus important au sein du DC Films Universe, au détriment du producteur Charles Roven. Dans une interview donnée à The Hollywood Reporter, ce dernier explique son nouveau rôle : "Le studio a fait de moi le producteur de tous les films DC et ils en ont annoncé huit. Quand nous avions fini de tout planifier, nous sommes tous regardé et nous nous sommes dit que c’est extrêmement ambitieux mais nous n’avons pas pris en considération que quelques chose pouvait aller de travers. Nous n’avons pas non plus décidé où nous allions tourner ces films. Devoir me rendre à Toronto, à Londres, en Italie, il est devenu claire que je ne pourrais pas bien faire mon travail de producteur, surtout avec Aquaman qui sera tourné en Australie."

Mais Charles Roven va continuer de mettre la main à la pâte. "Je suis sûr de produire les suites des films auxquels j’ai participé, déclare-t-il avant de donner le ton de Justice League, qui comptera Jesse Eisenberg au casting. Nous savions que nous faisions un film très sérieux et convaincant avec Batman vs Superman. Maintenant la cloche a été sonnée et nous allons faire un film plus léger." Le film de Zack Snyder devrait donc avoir une ambiance fidèle à ce qu’on a déjà pu voir dans le premier trailer de Justice League, qui donne de la place pour de l’humour. Reste à voir si le résultat saura convaincre les fans ! Réponse le 15 novembre 2017.