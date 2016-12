De nouveaux noms viennent s’ajouter à la liste des personnages présents dans Justice League, dont un trailer pourrait bientôt être dévoilé ! Jesse Eisenberg, qui incarne Lex Luthor, a officiellement été confirmé au casting. Pour rappel, le milliardaire finit derrière les barreaux dans Batman vs Superman et au vue de son intelligence machiavélique, il se pourrait qu’il ait planifié une nouvelle menace avant d’être arrêté. Comme il a rejoint le tournage du film de Zack Snyder en cours, on peut supposer qu’il n’y aura qu’un petit rôle mais que celui-ci pourrait impacter tout le film.

L’ennemi de Superman n’est pas le seul à être de retour. Le communiqué de presse de la Warner Bros précise également que Diana Lane reprendra le rôle de Martha Kent dans le film de super-héros et que la mère de Diana Prince, la reine Hippolyta interprétée par Connie Nielson, devrait également y avoir un caméo. Elle pourrait apparaître dans un flashback, dans lequel on verrait que les Mother Boxes ont été séparées et que la première a été confiée aux Humains, la seconde aux Amazones et la troisième aux Atlantéens. On peut donc s’attendre à ce que la ligue des justiciers débarque à Themyscira ou à Atlantide pour contrer Steppenwolf. En attendant d’en savoir d’avantage, découvrez la nouvelle photo qui révèle des infos sur le scénario de Justice League.