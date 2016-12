Justin Bieber : I Wanna Be, une nouvelle chanson leake

Tandis qu'en ce moment des remixes de "Let Me Love You" font leur apparition partout comme celui avec Sean Paul ou un autre officiel de Zedd, Justin Bieber prend lui quelques jours de repos bien mérités. En sortant Purpose l'année dernière, le chanteur canadien a mis tout le monde d'accord : "Sorry", "What Do You Mean ?", "Company", "I'll Show You", "Where Are U Now", tous ses titres ont été des tubes ! Désormais c'est une chanson inédite qui vient de leaker sur la toile, on vous propose d'écouter "I Wanna Be".

On ignore si "I Wanna Be" fait partie des sessions d'enregistrement en studio pour Purpose mais dans tous les cas le morceau est agréable à écouter ! Et sans surprise, ça pourrait être un tube si Justin Bieber désirait le sortir comme single. Malheureusement, le titre n'est pas disponible en intégralité pour le moment... On croise les doigts pour que ça soit bientôt le cas ! Retrouvez Justin Bieber dans la playlist #StreamHit n°9.