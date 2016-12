Kanye West annule ses plans pour le Saint Pablo Tour en Europe

Guéri mais pas totalement ? Alors que la rédaction de MCM.fr vous énonçait la possibilité que Kanye West reprenne les concerts du Saint Pablo Tour en janvier 2017 aux Etats-Unis, bon nombre de fans avaient espoir que le rappeur voyage ensuite jusqu'en Europe. Mais d'après CNN, cela ne sera pas le cas... En effet, on apprend que même si une tournée du Saint Pablo Tour était prévue en Europe dont une date à Paris, au Royaume-Uni et en Allemagne, tous les plans ont été annulés. Avec sa santé fragile, ce n'est pas vraiment étonnant et c'est peut-être mieux comme ça. Il va donc falloir s'armer de patience avant de revoir Kanye West en concert ici !

La dernière fois qu'on avait eu l'occasion de voir l'interprète de "Love Lockdown" en France c'était à l'occasion de ses quatre concerts exceptionnels à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et la rédac de MCM.fr avait d'ailleurs assisté à l'un d'entre eux ! On préfère que le rappeur reprenne des forces avant de remonter sur scène plutôt que de passer des coups de gueule en plein concert au lieu de chanter ses tubes. Pour se consoler, on vous laisse avec les 20 meilleurs clips de 2016 où l'on retrouve Kanye West en première position avec "Famous" !