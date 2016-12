Katy Perry, Chris Brown, Miley Cyrus... Les 18 albums les plus attendus de 2017

Si ces derniers jours la rédaction de MCM.fr a fait le bilan en vous proposant de retrouver ses 30 meilleurs albums de l'année, tout comme ses 20 clips préférés de ces derniers mois ainsi que ses 100 chansons favorites avec Drake, Rihanna, Sia, Frank Ocean, il faut maintenant penser à l'avenir. Et on veut bien sûr vous parler de 2017 qui ne va plus tarder à arriver ! Pendant douze mois, on a eu la chance de retrouver plusieurs artistes avec leurs projets respectifs comme Rihanna, Beyoncé, Drake, Frank Ocean, Kanye West, Britney Spears, Madonna ou Ariana Grande mais d'autres sont absents du sommet des charts depuis pas mal de temps. Et c'est parce qu'il préparent leur retour – plus ou moins secrètement - en studio ! On vous propose de découvrir sans plus attendre les 18 albums qu'on attend le plus en 2017.

Depuis qu'elle a sorti Prism (2013), on a eu peu de nouvelles de Katy Perry. En sortant le single "Rise" cette année, la chanteuse américaine ne nous a pas vraiment convaincus mais on est sûrs qu'elle saura revenir, armée de tubes, avec son prochain album évidemment très attendu par sa communauté de fans. Et une fois qu'elle sera de retour dans les charts... il n'y aura plus de place pour les autres !

Dans la catégorie "je ne m'arrête jamais de travailler", Chris Brown serait très bien placé (aux côtés de Kanye West). Récemment le chanteur a partagé son nouveau single "Party" avec Usher et Gucci Mane tout comme "Grass Ain't Greener" (ci-dessus) qui seront à retrouver sur son prochain album Heartbreak On A Full Moon.

Son retour va faire mal, surtout à ses exs ! Après sa séparation avec Calvin Harris et ses crêpages de chignons avec Rihanna/Kanye West/Tom Hiddleston/et le reste du monde, on imagine que Taylor Swift aura de quoi raconter dans le successeur de 1989. Comme elle travaillerait en studio avec Drake, on est encore plus curieux d'entendre le résultat !

Après le bon mais pas excellent Honeymoon, Lana Del Rey s'est retirée de la sphère médiatique et ce n'est pas plus mal. Il se murmure qu'elle enregistre de nouvelles chansons pour un album prévu en 2017. S'il est aussi incroyable que Born To Die et Ultraviolence, alors on répond présent sans hésiter.

Depuis qu'elle nous a lâché l'indescriptible Miley Cyrus & Her Dead Petz sans prévenir l'année dernière, on est tombés fou amoureux de cette personne. Et on l'aimait déjà depuis un bail. Si on s'attend plutôt à la suite de Bangerz (et pas de son album indé) en 2017, on a tout de même hâte de voir ce qu'elle réserve à son public. Ça devrait être intéressant.

Ses fans sont désespérés depuis la sortie de Pure Héroïne, mais Lorde a promis qu'elle serait de retour en 2017 avec un nouvel album. Et on sait déjà qu'il terminera dans notre top 10 de meilleurs albums de l'année prochaine.

On n'est pas à l'abri d'un nouvel album de Kendrick Lamar en 2017. Après le succès de To Pimp A Butterfly, le rappeur le plus respecté de ces deux dernières années devrait nous surprendre en lâchant un autre chef-d'oeuvre hip-hop dans les prochains mois.

Toujours très productif, Kanye West avait promis à ses fans un deuxième album - en plus de The Life of Pablo - en 2016. Mais finalement on a attendu... pour rien. On n'est pas contre revoir Yeezy en 2017 même si on préfère qu'il se repose puisque sa carrière est en danger.

Avec son treizième album Rebel Heart, Madonna n'a pas su convaincre le grand public et c'est bien dommage. On croit en son énième retour avec des tubes qui cette fois la propulsera au sommet des charts, comme au bon vieux temps.

Si sa femme n'éprouve aucun scrupule à sortir un album par an, Jay Z lui s'est fait plutôt discret depuis la sortie de Magna Carta Holy Grail en 2013. Et d'après ses proches, il travaille sur un nouvel album qui sortirait en 2017. Le rap n'attend que lui.

Reporté plusieurs fois, Joyride devrait enfin voir le jour en 2017. On croit beaucoup en Tinashe même si elle n'a toujours pas trouvé le single parfait qui la fera connaître de tous. En attendant, on s'écoute en boucle ses tubes que le monde ignore et sa dernière mixtape Nightride.

Récemment Charli XCX donnait des infos sur son prochain album. À l'écouter, ça sera un des meilleurs albums pop de tous les temps ! Et franchement on y croit puisqu'elle a un sens unique pour écrire des tubes à la pelle.

Ayant cartonné cette année avec "Can't Stop The Feeling", Justin Timberlake se fait désirer par ses fans qui attendent la suite de The 20/20 Expérience. Et il ne devrait plus tarder à faire son vrai comeback musical ! On espère que ça sera réussi...

En conflit avec son label depuis des mois, Kesha pourrait enfin sortir de nouvelles chansons en 2017. La popstar a confirmé qu'un album était en préparation, on espère juste qu'il verra le jour bientôt car elle nous manque.

Si Pharrell Williams n'a pas besoin de ses acolytes pour cartonner dans le monde entier, on aimerait bien que N.E.R.D. se reforme l'année prochaine. Et franchement, on y croit !

Après Zayn, c'est donc Niall Horan qui a décidé de se lancer en solo cette année avec "This Town". On est curieux d'entendre un album entier de l'ancien membre des One Direction. On croit en lui !

En parlant de chanteur à guitare, Ed Sheeran devrait lui aussi faire son retour d'ici peu comme le prouvait une image mystérieuse qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Sa fanbase est impatiente de retrouver leur rouquin préféré.

Plusieurs fois repoussé, le second album d'Iggy Azalea devrait voir le jour en 2017. Si on a été déçus par le single "Team", on ose espérer que la rappeuse aura des morceaux aussi bons que "Work" ou "Bounce" en réserve.