Lady Gaga, Frank Ocean, Britney Spears... Les 30 meilleurs albums de 2016

Il y a des années qui sont plus riches que d'autres en musique, 2016 fait clairement partie de celles-là. Entre le retour inespéré de Frank Ocean après une attente interminable, la sortie surprise de ANTI de Rihanna, l'album-concept de Beyoncé, le monstrueux The Life of Pablo de Kanye West, le retour aux sources pour Lady Gaga, la résurrection pop de Britney Spears, les mille visages de Sia sur This Is Acting ou la maturité pour The Weeknd avec Starboy, ces douze derniers mois ont été fascinants pour les amateurs de musique. Chaque artiste a essayé de se surpasser, de repousser les barrières, de s'affirmer pendant que d'autres se sont risqués à de nouveaux genres avec plus ou moins de succès. Difficile dans tous les cas de rester insensibles aux projets qui ont vu le jour en 2016. La rédac de MCM.fr vous propose sans plus attendre de découvrir les 30 albums qui ont marqué cette année musicale. Et si vous les avez manqués, n'hésitez pas à revoir nos 20 meilleurs clips de 2016 avec Kanye West, Britney Spears, Beyoncé et bien d'autres.

Lancé par son tube éponyme "24K Magic", le troisième album de Bruno Mars est parfait pour tous les amateurs de titres funk-disco-pop cheesy qui rendent clairement hommage à la meilleure période de Michael Jackson. Attention cependant à ne pas frôler l'overdose, malgré 9 titres au total, car les gimmicks vocaux du chanteur et de ses choristes peuvent vite devenir irritants. Vous pouvez relire notre critique détaillée de 24K Magic ici. Meilleurs titres : "Versace On The Floor" / "Calling All My Lovelies" / "24K Magic".

Lassée de devoir attendre que son label fixe une date de sortie pour son deuxième album Joyride, Tinashe a pris les devants en sortant par surprise la mixtape Nightride : le penchant sombre de son prochain opus. Toujours un plaisir de retrouver sa voix sur des tracks R&B produites par Metro Boomin, Blood Orange, Boi-1da, The-Dream ou Sango. On a hâte de voir la suite de sa carrière et on espère qu'elle connaîtra enfin le succès qu'elle mérite. Meilleurs titres : "Ghetto Boy" / "Party Favor" / "Company" / "Sacrifices".

Si la rédac de MCM.fr était convaincue à moitié lors des premières écoutes de Lady Wood (relire notre critique ici), finalement le deuxième album de Tove Lo s'apprécie sur la longueur, au fil des semaines. Régnant dans la partie sombre de la pop mainstream - comme ses camarades Troye Sivan, Years and Years ou Lorde - Tove Lo offre ici une sorte de journal intime qui conte ses derniers déboires nocturnes. On demandait quelques tubes, on les a. Meilleurs titres : "True Disaster" / "Influence" / "Don't Talk About It".

Un peu déçus par son concert au Pitchfork Music Festival Paris 2016, on a malgré tout apprécié le dernier album de M.I.A. qui s'intitule sobrement AIM. Sans doute son projet le plus pop et le plus enjoué de sa carrière avec Matangi. Si l'artiste a annoncé qu'il s'agit de son ultime album, on espère que d'ici-là elle changera d'avis ou qu'elle trouvera le moyen de publier quelques eps par-ci par-là. Meilleurs titres : "Borders" / "Freedun" / "Fly Pirate" / "Bird Song (Diplo Remix)".

Passé presque inaperçu cette année, le nouvel album de Metronomy méritait pourtant un peu plus d'attention. Après l'excellent Love Letters, le groupe mené par Joseph Mount nous emmène dans les plus grandes soirées disco du début des années 80 avec son dernier disque. Les yeux fermés, de retour dans le studio 54, on se laisse facilement convaincre par les dix pistes de Summer 08. Meilleurs titres : "Old Skool" / "16 Beat" / "Hang Me Out To Dry" / "Love's Not an Obstacle".

Si l'année 2016 a profité à plusieurs artistes, Chance the Rapper fait définitivement partie de ceux-là. Etoile montante du hip-hop US, l'artiste originaire de Chicago était partout ces derniers mois. Et avec sa mixtape Coloring Book, ce n'est pas vraiment surprenant. Notre amour pour Chance the Rapper s'est confirmé lors de son concert exceptionnel à Paris. On attend le premier album avec impatience. Meilleurs titres : "All Night" / "All We Got" / "Same Drugs" / "Blessings".

Venu tout droit de Suède, le duo Niki & The Dove n'en est pas à son premier essai. Avec Everybody's Heart Is Broken Now, c'est une journée de plage sous le soleil et le sable chaud qui ne se termine jamais, c'est aussi un voyage dans les airs aux sons de mélodies incroyables et simples. On espère que le duo traversera un jour les frontières pour apporter un peu de soleil et de chaleur en nous. Meilleurs titres : "You Want The Sun" / " Play It On My Radio" / "Coconut Kisses" / "Miami Beach".

Avec leur nouvel album Love You To Death, les soeurs jumelles Tegan et Sara se complaisent dans la pop qu'elles avaient déjà aménagée sur leur précédent opus. On vous disait déjà tout le bien que l'on pensait de Love You To Death dans notre critique détaillée. Meilleurs titres : "U-Turn" / "100x" / "Boyfriend" / "Hang On To The Night".

On vous parlait déjà en détails du très bon album d'Elliphant, Living Life Golden, ici. Entre ses collaborations avec Major Lazer, MØ et Skrillex, la jeune chanteuse suédoise s'est assurée plusieurs tubes dans ce disque riche en genres musicaux. La rédac de MCM.fr a eu la chance de la voir également à Paris lors d'un concert, et c'était de la dynamite ! Meilleurs titres : "Love Me Badder" / "Not Ready" / "Step Down".

Après dix ans d'absence, le girls band le plus classe du Royaume-Uni a décidé de se reformer. Et si les fans de la première heure craignaient un retour raté de la part des quatre chanteuses, cela n'a pas du tout été le cas. La magie opère encore, des années plus tard, grâce à des titres pop raffinés dont seuls les Anglais ont le secret. Meilleurs titres : "Fear" / "Summer Rain" / "One Strike" / "Puppet on a String".

En pleine ascension l'année dernière, Drake a été omniprésent en 2016. Difficile d'oublier le tube planétaire "One Dance" et l'album Views sur lequel il figure. Si l'on se serait volontiers passer des 1/3 du disque, il n'en reste pas moins que le rappeur canadien sait ce que son public attend de lui et ce n'est pas pour rien qu'il a enregistré le meilleur démarrage de l'année aux USA (avec 1 million d'exemplaires vendus en une semaine). Meilleurs titres : "Feel No Ways" / "One Dance" / "Too Good" / "With You" / "Still Here" / "Controlla".

Vus en concert à Paris cette année et appréciés en détails avec leur dernier album Two Vines, les fantastiques Empire Of The Sun n'ont rien perdu de leur superbe depuis leur précédent opus Ice On the Dune. Pour tous les amateurs de pop solaire et aérienne, avec des mélodies incroyables qui explosent à chaque refrain. Et ça fait du bien d'entendre encore de l'electro-pop-dance en 2016. Meilleurs titres : "First Crush" / "Friends" / "Ride" / "Two Vines" / "ZZZ" / "To Her Door".

Disponible depuis quelques jours seulement, Passion, Pain & Demon Slayin' est le dernier cadeau inespéré de cette année riche en sorties musicales. Malgré ses problèmes personnels, Kid Cudi a réussi a livrer un album consistant grâce à l'aide de Pharrell Williams et on n'aurait pu rêver mieux pour clore 2016 en beauté. Sombre, envoûtant, hypnotique, profond, ce disque est loin de ressembler aux tubes que Kid Cudi avait l'habitude de servir à une certaine époque. Et pourtant, le plaisir est intact à l'écoute de sa voix unique. Meilleurs titres : "Frequency" / "Swim In The Light" / "By Design" / "Rose Golden" / "Dance 4 Eternity" / "Kitchen".

Projet mystérieux apparu de nulle part, Terror Jr est sans aucun doute l'un des plus excitants de ces derniers mois. Surtout quand les rumeurs affirment que Kylie Jenner est au centre de ce groupe... Avec l'ep Bop City, c'est un mélange de sonorités à la fois actuelles et futuristes (amenées par PC Music et Major Lazer entre autres) qui se confrontent au service d'une voix robotique, presque irréelle. Meilleurs titres : "Pray" / "Come First" / "3 Strikes" / "Truth".

"Awaken, My Love !" fait lui aussi partie des sorties tardives dont il aurait été dommage de se passer en 2016. Si Childish Gambino nous avait laissés avec les très bons Because The Internet et Kauai, il est plus que jamais de retour avec un disque audacieux dans lequel peu de rappeurs auraient osé s'aventurer. Déroutant au départ, "Awaken, My Love !" s'apprivoise vite. Meilleurs titres : "Me And Your Mama" / "Redbone" / "California".

Proche de son tout premier album, 99 Cents nous remplit autant de bonheur que de nostalgie. Avec Santigold, rarement on est déçus et ce n'est pas le concert incroyable qu'elle a livré cette année à Paris qui nous fera changer d'avis évidemment. Avec sa voix unique, ses influences abondantes et son sens imparable de la mélodie, la chanteuse américaine s'est démarquée en 2016. Meilleurs titres : "Can't Get Enough Of Myself" / "Chasing Shadows" / "Who Be Lovin Me" / "All I Got".

Ayant livré un concert céleste et lumineux à Paris il y a presque un mois, Roosevelt a surtout sorti son premier album cette année. Et on l'attendait depuis des lustres ! Mélange de synth-pop élégante et voyageuse, ce disque mérite qu'on s'y arrête ne serait-ce que pour une écoute. Si l'avenir de la pop est entre les mains de Roosevelt, alors il sera radieux. Meilleurs titres : "Moving On" / "Colours" / "Heart" / "Fever" / "Sea".

Très attendu cette année, le premier essai de Majid Jordan a finalement vite été oublié par les médias et le grand public. Pourquoi ? Surcôtés comme leur maître Drake, les deux garçons ont pourtant livré un album plein de sexe, de douceur et de rythmes malins. Désolé mais nous on est tombés vite amoureux... Meilleurs titres : "Learn From Each Other" / "Make It Work" / "Pacifico" / "Something Bout You".

Nouveau prodige du R&B/soul, Gallant nous a éblouis récemment lors de son premier concert en France. Après un ep prometteur, le chanteur est revenu cette année avec Ology où se côtoient de nombreux trésors qui, une fois découverts, deviennent vite addictifs. Meilleurs titres : "Weight In Gold" / "Bourbon" / "Bones + Tissue" / "Episode".

Plus la peine de présenter Lemonade qui a fait l'unanimité en 2016. Pour la deuxième fois de sa carrière, Beyoncé a lâché sans prévenir un album-concept qui a eu encore une fois l'effet d'une bombe. On vous laisse relire notre critique de ce disque passionnant sans en rajouter plus. Meilleurs titres : "Sorry" / "Hold Up" / "Love Drought" / "Freedom" / "All Night".

À force de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, Sia aurait pu se perdre musicalement. Et avec This Is Acting, ce n'est pas un masque - mais des dizaines - qu'elle enfile dans ses chansons destinées à d'autres popstars telles que Rihanna, Demi Lovato, Shakira, Beyoncé ou Katy Perry. Finalement, comme on vous l'expliquait dans notre critique du disque, le pari est largement réussi. Meilleurs titres : "Cheap Thrills" / "Reaper" / "House On Fire" / "Space Between" / "Move Your Body".

On vous le disait récemment, The Weeknd a libéré le monstre qui sommeillait en lui avec Starboy. Parmi les derniers albums à avoir été servis cette année, celui-ci fait inévitablement aussi partie des meilleurs. Pendant 18 pistes, Abel Tesfaye a réussi à faire tout ce que le grand public attendait de lui : se réinventer tout en gardant son ADN et réinjecter un peu d'âme qu'il avait perdu sur Beauty Behind The Madness. Meilleurs titres : "Rockin'" / "Secrets" / "True Colors" / "Stargirl Interlude" / "Attention" / "A Lonely Night".

En quittant les One Direction, Zayn a pris le risque de perdre des fans mais qu'est-ce que cela représente dans une carrière quand on peut avoir la chance de s'affirmer et de dire qui l'on est vraiment. C'est ce qu'il s'est passé avec Mind of Mine qui est sorti juste après le succès du premier single "PillowTalk". Composé en studio en étroite collaboration avec Malay (le producteur phare de Frank Ocean), le projet est d'une toute beauté et s'écoute du début à la fin, sans jamais trouver l'ennui. Si commercialement le succès de l'album a été mitigé, pour nous Zayn est sans conteste la nouvelle popstar masculine que les 10's réclamaient. Vous pouvez relire notre critique de Mind Of Mine ici. Meilleurs titres : "Befour" / "It's You" / "Rear View" / "Truth" / "Lucozade" / "TIO".

Si ANTI n'est clairement pas le meilleur album de Rihanna pour nous (coucou Rated R), il n'en reste pas moins un projet intéressant qui a vu le jour dans la souffrance après trois ans d'attente. Des dizaines de sessions d'enregistrement en passant par les milliers de rumeurs jusqu'à la fuite inévitable sur Tidal, le disque a rempli une partie de ses promesses en montrant Rihanna sous un nouveau jour, plus personnel, plus brouillon, moins machinal. Vous pouvez relire notre critique chanson par chanson ici. On n'aurait pas été contre une réédition début 2017 avec 3-4 tubes à l'ancienne, si tu nous écoutes Rihanna... Meilleurs titres : "Kiss It Better / "Love On The Brain" / "Consideration".

Encore une fois ignorée par tout le monde, Carly Rae Jepsen ne s'est pourtant pas privée pour donner à ses dix fans (dont on fait partie) la dose de bonheur dont ils avaient besoin. Après l'incroyable Emotion, la chanteuse canadienne est revenue en 2016 avec Emotion Side B, autrement dit des rejets de son dernier album. Et pourtant sur les 8 titres qui composent ce disque, aucun n'est a jeté. De la dance-pop pure, légère et à la fois intelligente comme on n'en fait plus. Merci d'exister. Meilleurs titres : "Fever" / "Roses" / "Cry" / "First Time".

En lisant notre critique titre par titre de Dangerous Woman, vous saurez pourquoi le troisième album d'Ariana Grande mérite amplement sa cinquième place dans notre classement. Plus libérée et mature que jamais, la chanteuse laisse libre cours à ses envies dans cet album décomplexé qui est l'exact opposé des 90% des autres disques sortis en 2016. Et c'est pour ça qu'on aime Ariana Grande. Meilleurs titres : "Dangerous Woman" / "Moonlight" / "Sometimes" / "Touch It" / "Into You" / "Leave Me Lonely" / "Greedy".

Très attendu également, le retour de Kanye West a opéré en 2016 avec la sortie de The Life Of Pablo. Rarement un album a été aussi difficile à appréhender. Après des dizaines d'écoutes répétées, on a fini par savoir ce qu'on pensait du septième disque de Yeezy : malgré une petite baisse de régime, le rappeur est bien au-dessus des autres et son travail est toujours passionnant. Vous pouvez relire notre critique de The Life Of Pablo ici. Meilleurs titres : "Saint Pablo" / "Waves" / "Father Stretch My Hands Pt. 1" / "FML" / "30 Hours" / "Real Friends" / "Wolves" / "Fade".

Quand on vous expliquait dans notre critique en août que Britney Spears s'est offert une résurrection inespérée avec son neuvième album Glory, c'était à prendre au premier degré. S'il y a bien quelqu'un qui a sauvé la pop devenue terne cette année, c'est bien elle (avec Ariana Grande). Ok elle n'a plus vingt ans, ok elle ne danse plus comme avant (prenez la même dose de médicaments qu'elle au quotidien et on verra), ok elle a la flemme de faire une promo intensive, ok on a parfois du mal à la reconnaître à cause de la chirurgie mais Britney Spears a fait de gros efforts ces deux dernières années et Glory en est le résultat. Rarement on a eu l'occasion d'assister à un retour aussi réussi (musicalement) que celui-là et on tenait donc à le souligner. Tant pis pour tous ceux qui ne feront pas l'effort de l'écouter. Meilleurs titres : "Change Your Mind (No Seas Cortes)" / "If I'm Dancing" / "Make Me..." / "Liar" / "Do You Wanna Come Over ?" / "Love Me Down" / "Just Luv Me".

Si on a éprouvé quelques difficultés à appréhender Blonde à sa sortie et qu'on l'a qualifié de projet binaire dans notre critique, avec le temps on a laissé tomber cette approche "scientifique" pour se concentrer sur le plus important : l'âme de Frank Ocean. Et ainsi, l'album s'est ouvert à nous comme par magie. On pensait qu'il serait impossible de faire mieux que nostalgia, ULTRA et channel ORANGE et pourtant... Blonde est aussi incroyable que ses prédécesseurs. Difficile de décrire ce que Frank Ocean nous fait à chacun de ses souffles, de ses doutes, de ses complaintes qu'il met entièrement à notre disposition dans ses histoires. Si on doit patienter encore quatre ans avant de le revoir, c'est pas si grave puisqu'on est sûrs de toujours écouter Blonde avec le même amour, la même intensité en 2020. Meilleurs titres : "Self Control" / "White Ferrari" / "Ivy" / "Nights" / "Be Yourself" / "Skyline To" / "Nikes" / "Pretty Sweet".

Plus les déclarations étaient nombreuses au sujet du cinquième album de Lady Gaga, plus on avait peur d'entendre quelque chose de totalement opposé à ce qu'on aimait chez elle : c'est à dire tout. Mais si Joanne est un album déroutant et authentique comme on vous l'expliquait dans notre critique détaillée, il est toujours et avant tout un disque de Lady Gaga. Alors oui les synthétiseurs et les beats infernaux ont été remplacés par des guitares et quelques choses d'un peu plus "vraies", mais au final on reconnaît dans Joanne le même talent et le même univers propres à Lady Gaga. Et c'est sans doute là l'essentiel : Stefani Germanotta a réussi à se renouveler et a osé changer de style musical, sans se renier pour autant. Une artiste comme elle peut se permettre de s'aventurer dans tous les genres, on la reconnaîtra toujours et c'est bien pour cela qu'elle est la popstar sur laquelle on mise le plus d'espoirs depuis 2008. En plus de nous surprendre avec Joanne, Lady Gaga réussit à nous faire entrer à chaque fois dans ses histoires, en deux-trois notes, grâce à des paroles touchantes, identifiables. On passe par toutes les émotions et c'est bien ce qui compte le plus quand on écoute un album. Meilleurs titres : "Joanne" / "Diamond Heart" / "Sinner's Prayer" / "Million Reasons" / "A-YO" / "Angel Down".