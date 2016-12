Lady Gaga : Quels titres chantera la popstar au Super Bowl 2017 ?

Ça fait maintenant un petit moment que c'est officiel : Lady Gaga assurera la mi-temps du Super Bowl le 5 février 2017 aux Etats-Unis. Et si pour le moment elle se concentre sur la promotion de son dernier disque Joanne qui fait partie de nos 30 meilleurs albums de l'année, la popstar va bientôt devoir s'entraîner si elle veut faire vivre un moment unique aux millions de téléspectateurs qui suivent l'événement américain depuis leur télévision. Comme elle fait partie des meilleures performeuses de sa génération, on ne se fait pas trop de souci pour elle sur scène ! Quelles chansons de sa carrière pourrait-elle interpréter le grand soir ? On vous donne nos pronostics !

Si la discographie de Lady Gaga se résume à cinq albums et des dizaines de démos, force est de constater qu'il y a de quoi faire niveau tubes. On souhaiterait dans l'absolu que la chanteuse ouvre le Super Bowl 2017 avec une version surprise de "Bad Romance" avant d'entamer un mashup de "Just Dance"/"Poker Face". Si elle pouvait également continuer le show avec "A-YO" et "Do What U Want" ça ne serait pas de refus. Ensuite on l'imagine bien reprendre "Born This Way" juste avant de chanter pour la première fois "Telephone" aux côtés de Beyoncé. Terminer par "Million Reasons" et/ou "The Edge of Glory" nous semble être une bonne option. Rendez-vous en février pour le verdict ! En attendant, revoyez toutes les stars dont Lady Gaga reprendre "All I Want For Christmas Is You" dans le Carpool Karaoke de Noël.