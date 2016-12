Depuis plus d'une semaine maintenant, les fans de la saga Harry Potter ont la possibilité de plonger dans l'univers des Animaux Fantastiques puisque le film est enfin disponible dans les salles sombres ! On peut dire que le prequel de la célèbre saga a été bien accueilli par les fans malgré quelques appréhensions au départ. Et si beaucoup sont tombés sous le charme d'Eddie Redmayne dans son rôle de Norbert Dragonneau comme ils ont pu tomber sous le charme de Daniel Radcliffe dans Harry Potter, le nouveau héros ne sera pas le personnage principal du second volet des Animaux Fantastiques... Mais rassurez-vous, il sera tout de même présent ! Si vous n'avez pas encore eu le temps de voir le film ou juste pour le plaisir, et que vous avez besoin d'un petit récap' des meilleurs moments de la saga Harry Potter, découvrez un résumé à la sauce Lego !

Ces Youtubeurs sont connus dans le monde des parodies, "How It Should Have Ended" a décidé de revenir sur les meilleurs moments de la saga juste avant la sortie des Animaux Fantastiques. La vidéo commence notamment par le dépôt d'Harry petit chez les Dudsley puis la réception de la fameuse lettre de Poudlard ainsi que sa rencontre avec ses deux acolytes Ron et Hermione. On traverse les films via des scènes cultes telles que la mort de Cedric Diggory ou encore de Dumbledore, le célèbre face à face de Harry et Voldemort mais aussi l'ultime scène de la saga où le jeune sorcier devenu adulte envoie son propre fils à Poudlard... Et le prequel y est même introduit avec les trois héros qui reviennent sur la saga et Hermione se demande si faire quelque chose sur le livre des Animaux Fantastiques ne serait pas une bonne idée... Avec même une petite apparition de Norbert Dragonneau ! Ces moments ponctués avec humour sont vraiment hilarants. C'est sans aucun doute que "How It Should Have Ended" finira par faire une vidéo similaire sur le premier volet des Animaux Fantastiques dans les mois à venir... En attendant, redécouvrez la vidéo WTF d'Eddie Redmayne défendant une maison de Poudlard avec conviction ! Avez-vous vu les Animaux Fantastiques au cinéma ?