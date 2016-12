Les Gardiens de la Galaxie, Batman, Justice League vs Suicide Squad... La minute comics #16

Comme la semaine précédente, la fin de l’année n’arrête pas les éditeurs pour autant. Avec Batman, Daredevil, Superman c’était en plus le lancement d’Inhumans vs X-Men chez Marvel. Mais cette semaine, c’était au tour de DC Comics de faire de même avec son Justice League vs Suicide Squad. Si Marvel prend généralement son temps pour ces grosses histoires comme Civil War 2 ou IvX, tout va très vite dans le versus du concurrent, de l’explication des enjeux au premier combat entre les deux équipes et qui est le véritable ennemi. On peut avoir ça comme un avantage ou un inconvénient au niveau du story telling mais niveau rythme, on peut difficilement faire plus dense et on en a pour notre argent avec un seul chapitre. Reste à voir si ce rush ne va pas se ressentir sur la suite de l’intrigue.

Chez DC, je retiendrais aussi le dernier chapitre de l’arc I Am Suicide dans Batman #13, et qui montre définitivement que Tom King maîtrise Batman et le dessin de Mikel Janin n’a jamais été aussi bon. De la relation entre Selina et Bruce, la mise en scène très cool de méchants secondaires comme Scarface et la déchéance de Bane, c’était une bonne conclusion. Nightwing #11 était aussi sympa, en mettant encore une fois l’accent de la ville de Bludhaven, refuge aussi bien pour des ex-méchants que pour un Dick Grayson un peu perdu dans sa vie. J’espère quand même que la série va accélérer un peu parce qu’elle ne va pas pouvoir se contenter de ça encore longtemps.

Chez Marvel, l’univers des Gardiens de la Galaxie est à l’honneur avec les séries solo de Gamora et Star-Lord. Avec Nicole Perlman au scénario pour Gamora, c’était vraiment un super épisode et on sent que c’est la femme qui s’est occupée du film Gardiens de la Galaxie qui est aux commandes. L’occasion de voir en détails comment elle conçoit la relation entre Thanos, Gamora et Nebula, qui est évidemment bien malsaine et on sent qu’elle l’a imaginé comme ça pour le film. Si la série sur Peter Quill qui va au bar avec le vieux Logan est plutôt drôle, c’est pas du tout la même ambiance. Et histoire d’en rajouter une couche, on a aussi Thanos #2, qui nous permet de voir à quel point le Titan Fou est un psychopathe en tuant brutalement un membre de sa famille. Je termine avec un duo de docteurs : Le deuxième chapitre de Doctor Aphra et j’espère vraiment que le succès sera au rendez-vous pour cette nouvelle série Star Wars, parce qu’une annulation serait très triste. Et Doctor Strange #15, qui se fait embarquer de force dans un road trip délirant et macabre avec Orb, et ça en est drôle.