Madonna : Une collaboration à venir avec Britney Spears et Ariana Grande ?

Deux rêves pour le prix d'un ! Quand on est fans de popstars telles que Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Shakira ou Britney Spears, c'est toujours excitant quand deux d'entre elles décident d'unir leurs voix en studio. Les exemples sont nombreux : "Me Against The Music" pour Britney Spears et Madonna, "Can't Remember To Forget You" pour Shakira et Rihanna, "Telephone" pour Lady Gaga et Beyoncé ou plus récemment "Side To Side" pour Ariana Grande et Nicki Minaj, autant de duos féminins qui donnent souvent lieu à des moments de la pop iconiques. Et apparemment Madonna voudrait remettre le couvert avec certaines d'entre elles ! On vous en dit plus.

D'après le site Hollywood Life, Madonna voudrait travailler en studio avec deux autres chanteuses américaines. La première c'est Britney Spears avec qui elle a déjà collaboré sur le single "Me Against The Music". On adorerait revoir celles qu'on surnomme la reine et la princesse de la pop réunies à nouveau ! Autre rumeur : depuis qu'elle l'a rencontrée lors du Art Basel à Miami, Madonna aimerait a priori enregistrer un duo avec Ariana Grande. C'est également une bonne idée ! On espère que ces deux collaborations se feront dans un futur très proche... En attendant, vous pouvez revoir le concert du Rebel Heart Tour en intégralité mais aussi le Carpool Karaoke où Madonna reprend tous ses tubes comme "Music", "Vogue" ou "Ray of Light".