Major Lazer, Ariana Grande, Bruno Mars... La playlist #StreamHit n°11

Rendez-vous musical depuis la rentrée sur MCM, l'émission #StreamHit vous propose chaque semaine de retrouver tous les tubes du moment sur la plate-forme Spotify par le biais d'un classement ! Du lundi au vendredi à 7h30 et 16h30 et le dimanche à 9h00 et 20h45 sur notre chaîne, vous pouvez écouter les titres les plus écoutés ces sept derniers jours sur Spotify en France ! C'est devenu une habitude chez nous, on vous a concocté cette semaine la playlist n°9 où l'on retrouve le meilleur de tubes actuels : Justin Bieber qui vient de voir son titre "I Wanna Be" leaker sur la toile, Major Lazer, Calvin Harris, Ariana Grande, Nicki Minaj, Sean Paul, Shawn Mendes, Sia... Il est temps de découvrir notre playlist #StreamHit sans plus attendre ! En cliquant ici, vous pouvez également retrouver nos autres playlists : Ultra Tube, Ultra Electro, Ultra Trendy et la playlist du Burger du Mois.

Pas de véritable changement cette semaine concernant des titres les plus écoutés sur la plate-forme Spotify en France ! C'est devenu une habitude pour certains, leurs tubes ont encore une fois fait des étincelles : que ça soit The Weeknd et Daft Punk avec "Starboy", The Chainsmokers et Halsey avec "Closer", Rae Sremmurd et Gucci Mane avec "Black Beatles", Maroon 5 et Kendrick Lamar avec "Don't Wanna Know", Ariana Grande et Nicki Minaj avec "Side To Side", "Martin Garrix et Bebe Rexha avec "In The Name Of Love" ou Shakira et Maluma avec le torride "Chantaje", les duos sont encore à l'honneur dans notre playlist ! On retrouve également James Arthur, Bruno Mars, Major Lazer, Shawn Mendes... Que du lourd ! Bonne écoute à tous.