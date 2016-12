Que faut-il avoir lu ce mois-ci ? En décembre, on a eu l’occasion de découvrir, entre autres, les suites de One Punch Man (Tome 5) et Sukedachi 09 (Tome 3) chez Kurokawa ainsi que Outlaw Players (Tome 3), Golden Kamui (Tome 3) et Q (Tome 4) aux éditions Ki-Oon. La rédac’ de MCM.fr a choisi de vous parler plus en détails de trois de ces sorties.

Le tome 3 de Golden Kamui

La chasse au trésor se poursuit à Hokkaïdo pour Sugimoto dans ce troisième tome, toujours aussi étoffé. Fait prisonnier par l’armée de la septième division, il parvient à s’échapper grâce à l’aide de Ashirpa et du roi de l’évasion dans une scène d’action ingénieuse et toujours aussi violente. Il est plaisant de voir que la jeune Aïnoue constitue un atout de taille pour Sugimoto et que le duo se complète bien. L’auteur Satoru Noda continue de travailler la relation entre les deux personnages mais aussi de nous transmettre les savoirs de la jeune fille et notamment, à travers une chasse au cerf qui occupe nos héros une bonne partie de ce nouvel opus.

Comme l’auteur nous en a habitué avec ses deux précédents tomes, on a droit à des détails culinaires peu ragoûtants mais essentiels pour survivre en pleine nature. Ces poses gastronomiques apportent une plus-value à l’oeuvre puisqu’il faut dire que la double page consacrée à Ashirpa, qui goûte du miso, nous restera en mémoire. Le manga regorge d’anecdotes et s’il a parfois tendance à nous perdre avec son sens du détail, il réussit à relancer notre attention avec des scènes d’action. Finalement, Golden Kamui parvient toujours à trouver un juste équilibre entre la transmission de la culture des Aïnous, les conseils de survie et la chasse aux trésors. Les tatoués s’y dévoilent un peu plus et avoir la peau de certains s’annonce difficile. Surtout que l’un d’entre eux entre en conflit avec Sugimoto et Ashirpa pour capturer Retar ! Reste à savoir où ce combat va nous mener et si l’immortel pourra ajouter un tatouage de plus à sa collection.

Le tome 3 de Outlaw Players

Sakuu affronte de redoubles adversaires dans le dernier opus ! Après s’être retrouvé face à Lyséa, il se frotte à une IA, qui a conscience d’en être une. À l’image des deux premiers tomes de Outlaw Players, Shonen continue de nous séduire avec son univers visuel et notamment, son sens du détail et du mouvement lors des combats. Le bémol de cette série reste son scénario. Si on sent que l’auteur prend le temps de construire l’intrigue, on reste toujours dans le flou concernant le fil rouge. À la rédac’ de MCM.fr, on espère que, maintenant que Sakuu a retrouvé Marjorie, on en apprendra un peu plus sur la cause du bug. Divertissante, la série reste agréable à lire mais pourrait cependant nous amener à nous déconnecter si l'histoire ne prend pas une nouvelle ampleur.

Le manga Outlaw Players

Le tome 4 de Q

Paru cette année, le manga post apocalyptique surréaliste, Q, se termine avec un quatrième tome dense aux illustrations toujours aussi impeccables. Sans vous spoiler les événements de celui-ci, on peut dire que Tatsuya Shihira a soigné sa conclusion et répond à toutes les questions que nous nous posons, comme ce que fait Q sur cette planète, pourquoi est-elle dotée d’un appétit insatiable ou encore qu’est-ce que sont vraiment Solaris et les Demis. On regrette cependant que les combats finaux soient assez vite bouclés et que le dénouement reste assez classique pour une oeuvre avec un concept aussi original. Mais Q a le mérite de ne pas nous laisser sur notre faim !