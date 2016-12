Mariah Carey tacle Ariana Grande et Demi Lovato lors d'une interview

Elle n'en rate pas une ! Alors qu'elle reprenait il y a quelques jours son tube "All I Want For Christmas Is You" dans le Carpool Karaoke de Noël, Mariah Carey vient de rendre visite à l'un de ses amis présentateurs : Andy Cohen. Dans son émission Watch What Happens Live, la diva suprême n'a pas hésité à tacler plusieurs popstars comme Ariana Grande et Demi Lovato mais elle en a aussi profité pour complimenter certaines de ses camarades telles que Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift ou Katy Perry. C'est bien sûr à revoir tout de suite grâce aux vidéos ci-dessous.

Au sujet de Lady Gaga, elle raconte : « Elle est venue me voir en concert. Elle était très gentille. Elle est venue à mon concert de Noël au Beacon Theatre. Elle est venue ici et nous avons eu une discussion sympa ». Par contre, quand l'animateur lui demande si elle connaît Ariana Grande, Mariah Carey répond sèchement « Non ». La même chose pour Demi Lovato qui l'avait critiquée sur les réseaux sociaux : « Je ne la connais pas non plus, et donc je ne dirais rien sur elle. Elle devrait venir me voir, se présenter et me dire "voilà ce que je pense. Qu'en penses-tu ?" C'est comme ça qu'on gère les choses, non ? ». Heureusement, l'interprète de "My All" a eu des mots plus tendres envers Britney Spears : « J'adore Britney Spears », Katy Perry « Une gentille fille, elle est déjà venue me voir en concert aussi » ou Taylor Swift « Très gentille fille. Je l'ai rencontrée une fois. Elle était vraiment sympa. Elle est venue me voir ». Décidément, on ne changera jamais la diva ! Bonne nouvelle pour ses fans : elle démarrera une tournée commune avec Lionel Richie en 2017.