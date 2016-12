melty Future Awards 2017 : Les votes sont officiellement ouverts !

Les MFA s'apprêtent à faire un retour fracassant en 2017 ! Pour la quatrième année consécutive, melty récompensera les talents de demain qui méritent une visibilité encore plus large que celle dont ils bénéficient déjà. Toujours en live du Grand Rex de Paris, la cérémonie des Melty Future Awards se déroulera cette année le 6 février prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer où de nombreuses célébrités, artistes, fans et grosses surprises seront à prévoir durant le Golden Carpet et le show qui démarrera dès 20h30 ! En attendant le grand soir, melty vous sollicite déjà afin de choisir les heureux gagnants de l'édition 2017. Femme Incontournable, Coming Soon International, Gamers, Forever Young, Virtual Ambassador, Ultime Fanbase, Prix Spécial melty Talent House, Prix Spécial International Masculin, Trendy... Le choix risque d'être difficile dans certaines catégories et seuls vous décidez du sort des nommés pour les melty Future Awards (revoir la liste complète) !

Pour faire votre choix et voir peut-être vos favoris repartir avec le trophée en Y, il n'y a rien de plus simple ! Vous pouvez dès maintenant voter ici pour vos stars préférées. Qui succèdera à Kev Adams, Cody Christian, Camille Combal, EnjoyPhoenix ou même Pikachu ? À vous de jouer ! Comme il faudra être patient avant d'assister aux melty Future Awards, bonne nouvelle : vous pouvez voter une fois par jour dans toutes les catégories ! C'est le moment de créer des alliances entre vos amis, votre famille ou vos cercles virtuels pour faire gagner vos célébrités fétiches. On compte sur vous pour exploser la barre des votes !