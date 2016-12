melty Future Awards 2017 : Tal et Louane nommées dans la catégorie Femme Incontournable

Les nominations des melty Future Awards 2017 sont tombées ! Depuis quelques heures, tout le monde connaît l'identité des nombreux talents et célébrités qui s'affronteront dans les différentes catégories de MFA. Prévue pour le 6 février prochain, la cérémonie la plus cool de France se déroulera à partir de 20h30 en direct du Grand Rex de Paris (et sera bien sûr diffusée en live sur melty) : Golden Carpet avec des invités prestigieux, performances sur scène et remises de prix... La soirée s'annonce d'ores et déjà immanquable ! Comme à chaque fois, melty récompensera les artistes qui feront l'actualité de demain et la compétition s'annonce serrée : vous pouvez d'ailleurs voter pour vos nommés favoris ici. Concernant la catégorie Femme Incontournable, le choix risque d'être difficile pour les fans puisqu'on retrouvera en lice : la Youtubeuse Emma Cakecup, la chroniqueuse TV Capucine Anav, l'actrice Noémie Merlant et surtout les chanteuses adorée du public français : Louane et Tal. Qui succèdera à EnjoyPhoenix qui avait remporté ce prix l'année dernière ?

Qui remporte le prix de Femme Incontournable aux MFA 2017 ?

Depuis qu'elle a participé au télé-crochet, Louane Emera a connu une ascension fulgurante : son premier album Chambre 12 a été le disque le plus vendu en 2015 en France et ses tubes "Jour 1", "Je vole", "Avenir", "Maman" ou "Jeune" se fredonnent toujours sur les lèvres de chacun. Evidemment, tout le monde attend son retour sous le feu des projecteurs et 2017 pourrait marquer la sortie de son prochain album ! Difficile également de passer à côté de Tal ces derniers jours, qui vient de sortir son troisième album éponyme, sur lequel elle a déjà signé les tubes "Are We Awake", "Le temps qu'il faut" et le très joli "Des fleurs et des flammes". Performeuse exceptionnelle, Tal est sans conteste l'une des meilleures artistes françaises de la décennie et elle devrait entamer une tournée de concerts dans quelques mois. Le choix ne sera pas évident dans cette catégorie Femme Incontournable et on espère que l'une des deux repartira avec le trophée en Y !