Nicki Minaj : The Pinkprint, un documentaire inédit diffusé le jour de l'an

À l'approche de la fin d'année, tous les artistes (ou presque) prennent une pause bien méritée après des mois de travail acharné et donc fatalement il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent... L'heure est aussi au bilan pour la rédac de MCM.fr qui vous propose de découvrir son classement des 30 meilleurs albums de 2016 avec Lady Gaga, Frank Ocean et Britney Spears tout comme ses 20 clips préférés de l'année avec Kanye West, Britney Spears et Beyoncé. Certains artistes font également leur bilan à leur façon comme Nicki Minaj qui sera la star d'un documentaire inédit centré autour de sa tournée mondiale (The Pinkprint Tour) prévu pour une diffusion sur la chaîne BET ce 31 décembre 2016. Découvrez un teaser !

Que va-t-on apprendre dans le documentaire The Pinkprint ? Si vous n'êtes pas en train de faire la fête avec vos amis dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, vous pourrez suivre Nicki Minaj dans les coulisses de sa tournée mondiale et vous pourrez découvrir une interview exclusive accordée à BET depuis la maison natale de la rappeuse à Brooklyn. Tout un programme ! On espère avoir des révélations dignes de ce nom dans ce documentaire qui clôturera l'année 2016 ! En attendant vous pouvez revoir un teaser du clip sexy "Black Barbies" de Nicki Minaj à venir et écouter le single "Like A Star" de Fetty Wap en duo avec la rappeuse.