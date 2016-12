One Piece Chapitre 848 : Pudding va-t-elle refuser son mariage tout comme Lola ?

Une décision qui pourrait tout changer. Avec les événements du chapitre 847 de One Piece et la provocation de Luffy envers Big Mom, on a un peu l'impression que les Mugiwaras sont dans une impasse à Whole Cake Island. Chopper, Brooke et Pedro sont dans une situation compliqué, et on ne parle même pas de Luffy et de Nami, prisonniers de Big Mom. Mais la grosse info du dernier chapitre, elle concerne Lola, la fille de Big Mom que les mugiwaras avait sauvé sur Thriller Bark. Elle aurait refusé un mariage politique très important pour sa mère et se serait enfuie. Jusque là rien de spécial, si ce n'est que le mariage en question aurait, selon elle, permis à Big Mom de devenir Reine des Pirates. Et si ça se trouve, l'alliance avec les Vinsmokes, via le mariage de Sanji, pourrait aussi faire basculer la tendance en rendant la Yonkou plus forte que ses 3 concurrents. Mais si Sanji semble s'être résigné à se marier, qu'en est-il de Pudding, sa prétendante ?

Et oui, on a bien vu que le jeune femme n'était pas tout à fait convaincue par les méthodes de sa mère, et qu'elle aspirait plutôt parcourir le monde que de rester à Totland. On a vu son petit entretien avec Sanji, et elle a été touchée par les liens très forts qu'il partage avec ses nakamas. Loin d'être bête, Pudding sait que son mariage rendrait Sanji très triste, et ça semble difficile à imaginer pour elle. Pour nous, il y a des chances qu'elle décide de fuir le Royaume de sa mère, empêchant dès lors le fameux mariage. Cela remettrait bien sûr tout en cause, puisque Sanji n'aurait plus besoin de rester assis bien sagement. Idem pour les mugiwaras, qui pourraient sonner la révolte. On adore l'idée, alors à voir comment se passe la suite !