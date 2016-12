One Piece Chapitre 849 : La riposte des Mugiwaras, notre récap' !

La révolte est en marche ! Depuis quelques semaines, on ne peut pas dire que les Mugiwaras se portent au mieux dans One Piece. Sanji est victime de chantage pour se marier, Luffy et Nami ont été fait prisonniers par Big Mom, tout comme Chopper et Carot. Luffy a d'ailleurs provoqué directement Big Mom dans le chapitre 848 de One Piece, comme on pouvait s'y attendre. Mais voilà, Chopper et Carrot parviennent finalement à retourner la situation face à Brûlée et ses hommes, et la puissance destructrice de Carrot n'y est pas pour rien. Ils peuvent maintenant accéder à toutes parties du royaume grâce aux miroirs. De leur côté, Brook et Pedro ont eux aussi lancé l'offensive pour voler le road ponéglyphe de Big Mom. Mais les choses risquent de se compliquer un peu pour notre épéiste, qui se retrouve face à la Yonkou en personne !

Perdo quant à lui s'apprête à combattre Tamago, et on sent que les deux hommes se connaissent bien. On apprend surtout qu'il y a 5 ans, Big Mom a ôté à Pedro 50 ans de son espérance de vie ! Ce dernier est d'ailleurs prêt à se sacrifier. Mais alors la scène qui nous surprend le plus, ce sont les toutes dernières vignettes du chapitre, qui montrent Reiju, la sœur de Sanji, blessée et en sang ! Qui lui a fait ça ? Une grosse question dont la réponse devrait enfin mettre la lumière sur le mystère qui se trame depuis le début de l'arc. Il va y avoir de la trahison, et on ignore encore d'où ça viendra ! Vivement le prochain chapitre !