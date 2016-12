One Piece Chapitre 850 : Le vrai visage de Pudding, notre récap' !

Incroyable ! La semaine dernière dansle chapitre 849 de One Piece, les mugiwaras ont commencé leur riposte face à l'armée de Big Mom. Chopper et Carrot restent le dernier espoir de faire libérer Luffy et Nami. Le Chapeau de Paille est d'ailleurs très remonté et cherche à s'échapper par tous les moyens, quitte à y laisser un bras ! Et étant donné ce qu'il a appris, on le comprend...On retrouve ensuite Pedro, qui livre un duel sanglant face au Baron Tamago. Pendant ce combat on en apprend plus sur le passé du mink. Il était capitaine d'un équipage pirate, mais il a vu son compagnon être tué par Big Mom lors du châtiment de la roue. D'ailleurs, son ami s'appelait Zepo, et il n'est pas sans rappeler Bepo, l'ours membre de l'équipage de Law. C'est sans doute son père qui était le partenaire de Pedro. Le mink finit par prendre l'avantage sur son adversaire, mais la grosse révélation du chapitre est ailleurs...

Sanji cherche à retrouver Pudding, pour qui il a préparé à manger. Mais la porte de sa chambre, un homie, refuse de la laisser rentrer. Il passe donc par la fenêtre, mais découvre l'horrible vérité : sa sœur Reiju est retenu prisonnière par...Pudding ! La jeune fille si gentille en apparence est en fait une manipulatrice, et elle planifie de tuer Sanji lors de la cérémonie de mariage ! On découvre que Pudding a menti depuis le début dans ce chapitre 850 de One Piece...Elle dévoile à Reiju les plans de sa mère, à savoir s’emparer de l'armée des Vinsmoke et assassiner toute la famille de Sanji ! Notre cuistot est maintenant au courant de tout, et on attend avec impatience de savoir ce qu'il va faire. Vivement la suite !