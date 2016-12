Le Paris Comic Con 2016 revient pour sa deuxième édition. Du 21 au 23 octobre, le festival de pop culture envahira la grande halle de la Villette pour le plus grand plaisir des fans de séries, comics ou encore de jeux vidéo. Voici trois bonnes raisons d’y aller !

1.Ses invités !

Le Comic Con accueillera cette année des super-héros, enfin leur interprète ! On retrouvera, entre autres, Dominic Purcell, l’acteur révélé dans Prison Break, qui prête ses traits à Mick Rory aka Heat Wave dans Legends of Tomorrow mais aussi Mike Colter, qui campe le héros Marvel/Netflix Luke Cage. Et côté cinéma, Rebecca Romijn qui a interprété Mystique dans les films X-Men, X-Men 2, X-Men : L'Affrontement final. Mais il n’y aura pas que des super-héros ! Alors que les fans attendent avec impatience la saison 7 de Game of Thrones actuellement en tournage, le festival de pop culture recevra une star du show, Carice Van Houten (Melisandre). Les fans de comics ne seront pas en reste puisque l’auteur Terry Moore sera au rendez-vous mais aussi Tony Moore, qui a travaillé sur The Walking Dead, Marcus To connu pour Red Robin et Batwing et Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, les auteurs de Valerian. Et ce ne sont que des exemples ! Le Comic Con va nous en mettre plein la vue.

2. Ses cosplays !

Durant ce festival, nombreux sont ceux qui enfileront le costume de leur personnage favori. Le samedi 22 octobre aura même lieu un concours de cosplay avec, à la clé pour le gagnant, un voyage à Chicago, pour représenter la France lors de la grande finale du Championship 2016. Parmi les membres du jury de cette compétition, on retrouvera Stéphanie Maslansky, costumière des séries Netflix/Marvel comme Daredevil, Ann Foley, costumière de la série Agents of S.H.I.E.L.D et la cosplayeuse LeeAnna Vamp. Le cosplay sera à l’honneur.

La costumière de Daredevil, jury

3. Ses avant-premières !

Chaque journée du festival se clôture avec la projection d’un long-métrage. Ainsi, les fans pourront découvrir en avant-première Premier Contact, le film de Denis Villeneuve avec Amy Adams et Forest Whitaker, qui ne sortira que le 7 décembre en salles, Sausage Party, un film d'animation pour adultes mais aussi le très attendu Doctor Strange. Pour ceux qui n’auront pas la chance de le découvrir ce dimanche, le film sortira sur nos écrans le 26 octobre prochain. En attendant, découvrez la nouvelle vidéo de Doctor Strange. Autant dire que le programme de ses trois jours s’annonce chargé !