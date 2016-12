Pokemon Go : A quand les quêtes journalières ?

A partir d'aujourd'hui, Pokemon Go bénéficie de l'événement de Noël ! Nous avons déjà pu revenir dessus, mais découvrez tout ce que va apporter cet événement rapidement ici : d'abord, un incubateur à usage unique sera disponible par jour dans les pokestops, les bébés pokemon de Johto ont un taux d'éclosion plus élevés, les starters de Kanto (Salamèche, Carapuce, Bulbizarre) apparaîtront plus souvent dans la nature (à partir du 30 décembre), les encens durent 1h au lieu des 30 minutes habituelles et les pikachu de noël sont toujours de sortie. Bref, il s'en passe des choses dans Pokemon Go. Mais il y a encore de nombreuses fonctionnalités attendues par les fans dans le jeu.

Les échanges, les combats PvP et non PvE, les quêtes journalières... Voilà de nombreuses choses attendues par les fans dans Pokemon Go ! Les quêtes journalières, nous savons qu'elles vont faire leur arrivée puisque divers joueurs ont pu découvrir que la fonctionnalité est d'ores et déjà dans le code du jeu. Reste cependant à savoir quand exactement Niantic allait implémenter la nouveauté au jeu. Nous avions d'ailleurs déjà pu vous dévoiler la teneur des quêtes et ses récompenses ici même : ainsi, si vous capturez un pokemon, vous gagnez 500 points d'expérience, et 600 poussières d'étoiles. Si vous capturez un pokemon 7 jours d'affilée, vous allez gagner 2 000 points d'expérience, et 2 400 poussières d'étoiles. Par ailleurs, si vous visitez un pokestop, vous allez gagner 500 points d'expérience et des objets (au hasard). Visiter un pokestop pendant 7 jours d'affilée vous permettra d'avoir 2 000 points d'expérience et d'autres objets. Alors, un peu de patience... Espérons qu'elles arriveront bientôt ! Découvrez par ailleurs un bug marrant qui change la couleur de certains pokemon ! Qu'en pensez-vous ?